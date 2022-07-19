DSE放榜2022｜逾1.7萬人考獲「3322」入大學門檻　誕8狀元當中4人為「超級狀元」 (持續更新)

2022年度中學文憑試DSE明日放榜，考評局下午召開記者會交代詳情，表示今年約4.8萬名考生參加DSE，包括42,328名學校考生及5,563名自修生，來自427間日校，創歷屆新低，惟整體成績不差於往年，即使今年DSE在第五波疫情高峰期間舉行，當中28,740名日校考生在4個核心科和1個選修科，拿到2級或以上成績，符合報讀本地副學士課程或投考公務員；而逾1.7萬名日校考生考獲入讀大學門檻「3322」成績，佔日校42.1%，與去年相若。

13人考獲6科5**「榜眼」 38人考獲5科5**「探 花」

此外，今年共誕生8名考獲7科5**的「狀元」，比去年多一人，涉及5男3女，當中2男2女同時在數學延伸部分(即M1或M2)取得5**，成為今屆「超級狀元」；另13人考獲6科5**「榜眼」，38人考獲5科5**「探花」，考評局認為成績沒有退步。

考生最年長 70 歲 最年幼 12 歲

至於今年最年長的考生是70歲，考了一科，最年幼的是12歲，兩人都只考了一科。學校考生中最年輕的是15歲，共考7科，為女子；另今年有18名正檢疫及26名確診考生應考，170人因病或其他原因而缺席，要申請成績評估，其中4宗由於未能提供有效醫學證明而不獲批；1名考生在主科中作弊，涉嫌於應考期間用電話在網上查資料，該名考生被取消全部科目成績。

在科目成績方面，中文科有87.8%和59.7%日校考生在考獲2級以上或3級以上成績，9.6%拿到5級或以上成績，成績較去年微差；英文科79.1%及53.2%日校考生考獲2級以上或3級以上成績，數字比去年微差，但10.5%取得5級或以上成績，比去年升0.9%；數學科82.8%日校考生取得2級以上成績，14.5%取得5級或以上成績；通識科有89.8%的考生考取2級或以上成績。

贈「機」字給考生 魏向東：有6.2萬個進修學額考生定有出路

考評局秘書長魏向東響應教育局長蔡若蓮「一人一字」的行動，寫了「機會」的「機」字送給考生，表示考得理想的考生應把握機會，考得欠理想考生亦「有危有機」。他指，今年考生人數約有5萬人，而本港共有6.2萬個不同類型的進修學額，認為考生只要把握機會，就必定會找到出路。