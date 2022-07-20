DSE放榜2022｜12在囚青年報考1人獲20分　2人達入大學門檻

2022年中學文憑考試DSE今日公布成績。懲教署表示，今年共有12名來自壁屋懲教所及勵敬懲教所的在囚青年報考65張試卷，其中49張取得二級或以上成績，佔總卷數75.4%，其中一名壁屋懲教所考生考獲六科最高共20分的成績，另有兩名考生考獲符合入讀本地大學的基本入學要求。

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獲家人老師鼓勵 小傑盼圓大學夢

身處壁屋懲教所的小傑(化名)今年18歲，在今屆文憑試中考獲六科共18分。他在就讀中六時因犯事而被判入教導所，在中學時期，他最大的夢想就是能成為一名大學生，畢業後報答家人，惜他在第一次應考文憑試時，成績未足以讓其入讀本地學位課程，更因為一念之差令他入獄。懲教署指，在院所受訓初期，他感前途盡失，愧對家人，幸而在家人及老師的鼓勵下重新振作，決定再報考文憑試，終於考獲入讀本地大學的基本成績，希望一圓大學夢。

另一名18歲考生樂仔(化名)，在今次文憑試中考獲六科共17分，他入獄前只有中四學歷，懲教署指因受網上假資訊及朋輩影響而犯案，最終被判入教導所。他在獄中反省後悔，希望透過知識改變命運，在家人及老師的鼓勵於懲教院修讀新高中課程，考取更高學歷，雖然英文科只得到二級成績，未能達到本地大學的基本入學要求，但樂仔稱會先報讀高級文憑或副學士課程，並打算來年再報考英文科，希望將來能升讀本地大學。