DSE放榜2022｜7-Eleven免費送思樂冰 KFC免費送可樂 留下書舍免費贈書

DSE文憑試今日放榜，有人歡喜有人愁，不論成績好壞，為了幫一眾放榜考生打打氣，有不少商家推出放榜優惠，為考生送上飲品禮品，助考生們放鬆心情。
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1. 7-Eleven 免費送思樂冰
7-Eleven 為支持應屆 DSE 同學，推出放榜日送思樂冰活動。同學們只要到指定分店出示 DSE 成績通知書，就可免費獲得一杯迷你思樂冰，每人每張成績通知書限換一杯。
日期：只限7月20日
按圖即睇換領分店地點：
2. 留下書舍免費贈書
開業不久的獨立書店「留下書舍」希望為考生送上精神食糧，應屆 DSE 考生今日放榜後到書店看書，並出示應屆 DSE應考證明書，即可獲贈自選書籍一本，非賣及珍藏品除外。
日期：只限7月20日
地址：太子西洋菜南街 228 號唐四樓
3. KFC免費送可樂
DSE考生只要出示應屆成績通知書或成績通知短訊，並Like KFC（HK）Facebook或IG，即可獲得免費中杯汽水，並以優惠價20元買兩件意式香草燒雞，讓考生放榜後可以填飽肚再走更遠的路。
留意優惠於上午11時後開始供應，只適用於堂食及外賣自取，不適用於自助點餐機、網站及APP落單，數量有限，售／送完即止。
日期：只限7月20日
地址：香港肯德基分店 （沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外；山東街、PopCorn 2期、淘大商場、康城及又一城分店不供應意式香草燒雞）