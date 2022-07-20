DSE放榜2022｜7-Eleven免費送思樂冰 KFC免費送可樂 留下書舍免費贈書

DSE文憑試今日放榜，有人歡喜有人愁，不論成績好壞，為了幫一眾放榜考生打打氣，有不少商家推出放榜優惠，為考生送上飲品禮品，助考生們放鬆心情。

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1. 7-Eleven 免費送思樂冰

7-Eleven 為支持應屆 DSE 同學，推出放榜日送思樂冰活動。同學們只要到指定分店出示 DSE 成績通知書，就可免費獲得一杯迷你思樂冰，每人每張成績通知書限換一杯。



日期：只限7月20日

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