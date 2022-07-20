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2022-07-20 12:32:10

DSE放榜2022｜7-Eleven免費送思樂冰 KFC免費送可樂 留下書舍免費贈書

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DSE放榜2022｜為考生打氣 7-Eleven 免費送思樂冰 留下書舍免費贈書

多間商店為考生打氣，只要出示DSE成績單，即可領取不同優惠。(李睿哲攝)

DSE文憑試今日放榜，有人歡喜有人愁，不論成績好壞，為了幫一眾放榜考生打打氣，有不少商家推出放榜優惠，為考生送上飲品禮品，助考生們放鬆心情。

【更多放榜資訊請按此

1. 7-Eleven 免費送思樂冰

7-Eleven 為支持應屆 DSE 同學，推出放榜日送思樂冰活動。同學們只要到指定分店出示 DSE 成績通知書，就可免費獲得一杯迷你思樂冰，每人每張成績通知書限換一杯。

日期：只限7月20日

按圖即睇換領分店地點：

2.  留下書舍免費贈書

開業不久的獨立書店「留下書舍」希望為考生送上精神食糧，應屆 DSE 考生今日放榜後到書店看書，並出示應屆 DSE應考證明書，即可獲贈自選書籍一本，非賣及珍藏品除外。 

日期：只限7月20日
地址：太子西洋菜南街 228 號唐四樓

留下書舍

3.  KFC免費送可樂 

DSE考生只要出示應屆成績通知書或成績通知短訊，並Like KFC（HK）Facebook或IG，即可獲得免費中杯汽水，並以優惠價20元買兩件意式香草燒雞，讓考生放榜後可以填飽肚再走更遠的路。

留意優惠於上午11時後開始供應，只適用於堂食及外賣自取，不適用於自助點餐機、網站及APP落單，數量有限，售／送完即止。 

日期：只限7月20日
地址：香港肯德基分店 （沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外；山東街、PopCorn 2期、淘大商場、康城及又一城分店不供應意式香草燒雞）

 

按圖即睇放榜懶人包！

DSE 2022放榜懶人包｜7月20日三渠道發放成績 放榜三寶＋惡劣天氣＋覆核成績＋物資Checklist DSE 2022放榜懶人包｜7月20日三渠道發放成績 放榜三寶＋惡劣天氣＋覆核成績＋物資Checklist DSE 2022放榜懶人包｜7月20日三渠道發放成績 放榜三寶＋惡劣天氣＋覆核成績＋物資Checklist DSE 2022放榜懶人包｜7月20日三渠道發放成績 放榜三寶＋惡劣天氣＋覆核成績＋物資Checklist DSE 2022放榜懶人包｜7月20日三渠道發放成績 放榜三寶＋惡劣天氣＋覆核成績＋物資Checklist
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