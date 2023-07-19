DSE放榜2023｜大腦麻痺考生克服身體困難　終圓大學夢

中學文憑試DSE今日(19日)放榜，今年有近4,000名有特殊教育需要的考生獲提供特別考試安排，有身體殘障的考生透過「學生運動員學習支援及入學計劃」，克服身體困難，獲得大學取錄。其中香港紅十字會雅麗珊郡主學校今年有5位身體弱能及傷病的考生完成文憑試，當中有3位特殊教育需要的考生，透過該計劃獲大學取錄。

陳可欣：溫習半小時就要休息

本身是硬地滾球港隊成員的陳可欣，在4個核心科目及歷史、商業考獲434444成績，她本身患有先天性甲狀腺功能不全及痙攣，病症令她容易手腳無力，寫字較慢，亦容易疲累，每次溫習半小時至1小時就要休息和按摩，在考試時亦需要適時做紓緩動作。她說疫情對學習氛圍及投入程度有一定影響，但感謝老師及家人的付出，在學習方面提供幫助及鼓勵。她已獲香港理工大學取錄通知，將修讀會計與金融。

同樣患有大腦麻痺的考生周朗浩，行動不便，寫字緩慢，他是一名劍擊港隊成員。他表示，本身底子不佳，於中六才「發力」追進度，故成績不算好。他經學生運動員計劃獲嶺南大學取錄，將修讀文化研究。被問到選修原因，他稱因為學校讀書會做的專題研究，令他大感興趣，希望入讀大學後可以擴大社交圈子，更想「住Hall」。

玻璃骨考生：經常受傷影響學習進度

另一名考生袁泳琪患有玻璃骨，是一名輪椅乒乓球港隊成員，經學生運動員計劃獲嶺南大學取錄，將修讀動畫及數碼藝術。她在4個核心科目考獲4233，選修科經濟、企業、會計與財務概論(會計)皆獲2級成績。她表示，自己喜歡動畫，看過修讀電影的家姐製作的動畫後，深感興趣，惟病患令她經常受傷，影響學習進度。她感謝教師的輔導和幫助，令她不會錯失過多學習內容。