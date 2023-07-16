DSE放榜2023｜學友社：大學聯招競爭與去年相若　籲家長多聆聽子女感受

【DSE 2023】2023年中學文憑試(DSE)周三(19日)放榜，學友社預計大學聯招競爭形勢與去年相若，呼籲學生要因應不同分數作不同部署，以及善用各院校的收生計分器、預計收生成績等資料，提前部署和評估入學機會，一旦失手仍可選擇應用教育文憑、職業訓練等課程。 促同時部署失手升學選擇 學友社學生輔導顧問吳寶城表示，考生應同時部署若某些科目失手下的升學選擇，避免在放榜一刻大失預算，然後因徬徨失措做錯決定。他指，今年DSE考生人數與去年相若，所以入讀大學的競爭形勢也相近，惟學生要留意心儀課程的受歡迎程度、學科學額與考評局成續統計作準，建議學生的第三志願仍要選擇較「穩陣」的課程。

提醒有意重考學生留意DSE變動 今年DSE教生是通識教育科的末代考生，來年將會被公民及社會發展科取代，而中文科亦會取消卷三的聆聽考卷。吳寶城提醒，有意重考的考生應留意明年DSE的變動，並應因應改動做好各樣準備、適當調整溫習計劃。 學友社放榜輔導熱線昨日(15日)起投入服務，為應屆考生和家長提供升學資訊查詢、情緒輔導、升學及就業意向等輪導服務，熱線在放榜前一日更會通宵提供服務。學友社執行總監梁國成建議，家長若發現子女成績與期望有出入時，不宜追究其過往表現或過度關注成績，反而應該多與子女溝通，聆聽和接納他們感受。 吳寶城：紅雨仍要回校領成績表 強烈熱帶風暴泰利襲港，本港受其外圍雨帶影響未來會有狂風大驟雨及雷暴。吳寶城提醒，考生在紅色暴雨警告信號生效時，仍然需要回校領取成績表。 考評局日前表示，若天文台在放榜當日早上5時或之前發出八號烈風或暴風信號或黑色暴雨警告信號，便會延遲發放成績、網上查閱成績及以短訊發放成績的服務。如果有關信號在當日下午1時或之前取消，學生應如常返回所屬學校領取成績，夜校考生、自修生可在信號取消兩小時後於網上查閱成績。當有關信號在下午1時仍然生效，放榜安排會順延一日至周四(20日)。