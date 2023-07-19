DSE放榜2023｜德望學校隔5年再誕狀元　鄭苡晴冀讀醫：有考慮留學「跳出呢個殼」

2023年中學文憑試(DSE)放榜，今年共誕生4名考獲7科5**的狀元，其中3人更在數學延伸部分奪得5**成為「超級狀元」。牛池灣德望學校繼2018年後再有狀元誕生，17歲女學生鄭苡晴在4個核心科目，以及傳統理科：物理、化學、生物均取得5**佳績。她表示之後有意從醫，至於遠赴英國留學還是在港讀醫，稱一切仍是未知之數。

M2「有5*已滿足」 望留學令其變獨立

鄭苡晴感謝師長讓她可以成就父母和學校的期望，對於會否為數學延伸部分單元二(代數與微積分，M2)申請成績覆核，她承認學習M2相對吃力，「有5*已滿足」。她亦透露，早前已獲英國格拉斯哥大學醫科「有條件錄取」(conditional offer)，解釋選擇英國主要因為兩地制度較相似，容易適應。她直言，自己在德望度過了12年，備受父母庇護，希望到外國「跳出呢個殼」、變得更加獨立。

立志成為外科醫生的鄭苡晴自認受醫生親戚影響，特別提到外婆患上腦退化症，認為科技發展到不同地步對各類病人都有幫助。她回望兒時與香港大學出身的父母遊覽校園，指長大後的自己欣賞港大的PBL(problem-based learning)教學方式。就DSE考獲的成績超出預期，她表示有考慮首選報讀港大醫科、次選中大醫科。論未來在外地或香港讀書、工作，她稱與父母討論過是否移民，嘆在兩者之間「掙扎」。