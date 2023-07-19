DSE放榜2023｜恒大目標今年收1700新生　盼東南亞內地宣傳奏效

2023中學文憑試(DSE)今日(19日)放榜，考評局指有逾四成考生考獲大學基本入學成績的「3322」門檻。考生除透過大學聯招升讀八大外，亦可報讀本地私立大學。香港恒生大學校長何順文認為，今屆DSE人數變化穩定，恒大今年收生情況與往年相若，目標收生約1,700人，又期望在東南亞和內地的推廣，有助吸引新生入讀。

何順文：工商管理科目屬最受歡迎

近年本港出現移民潮，何順文相信仍有很多學生留在香港，報讀恒大的反應與去年接近，未見明顯減少。他透露，最受考生歡迎的首3個課程包括金融分析及金融科技工商管理(榮譽)學士學位課程、環球商業管理工商管理(榮譽)學士，以及融合媒體及傳播科技(榮譽)文學士。他續稱，該3個課程競爭今年都頗大，競爭人數比例分別達20比1、17比1和14比1。