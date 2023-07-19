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2023-07-19 17:16:50

DSE放榜2023｜恒大目標今年收1700新生　盼東南亞內地宣傳奏效

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香港恒生大學今年收生情況與往年相若。(陳奕釗攝)

香港恒生大學今年收生情況與往年相若。(陳奕釗攝)

2023中學文憑試(DSE)今日(19日)放榜，考評局指有逾四成考生考獲大學基本入學成績的「3322」門檻。考生除透過大學聯招升讀八大外，亦可報讀本地私立大學。香港恒生大學校長何順文認為，今屆DSE人數變化穩定，恒大今年收生情況與往年相若，目標收生約1,700人，又期望在東南亞和內地的推廣，有助吸引新生入讀。

何順文：工商管理科目屬最受歡迎

近年本港出現移民潮，何順文相信仍有很多學生留在香港，報讀恒大的反應與去年接近，未見明顯減少。他透露，最受考生歡迎的首3個課程包括金融分析及金融科技工商管理(榮譽)學士學位課程、環球商業管理工商管理(榮譽)學士，以及融合媒體及傳播科技(榮譽)文學士。他續稱，該3個課程競爭今年都頗大，競爭人數比例分別達20比1、17比1和14比1。

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恒大沒有「銀彈政策」招生

教育局早前放寬專上院校的「特殊收生學額」至一成，恒大在參考DSE成績和面試後，會視乎兩者表現「開綠燈」。何順文理解有考生會在「一科半科」失手，鼓勵同學嘗試報名心儀科目。至於日後如何評核通識科的成績，他表示校方暫時未有確實決定。

此外，何順文強調恒大並沒有「銀彈政策」招生，之前亦只有在東南亞和內地加強宣傳該校，亦成功吸引廣東省學生到校參觀。他認為，恒大約20人的小班教學具有優勢，更透露最近有家長到場了解公立與私立大學的分別。被問到內地生的比例上升，何説到今年內地生申請增加至250人，坦言學位及宿位一向都屬本地生優先，認為報讀學生毋須過分憂慮。

▼按圖睇DSE 2023放榜注意事項▼

DSE 2023放榜懶人包。（AM730製圖） DSE 2023放榜懶人包。（AM730製圖） DSE 2023放榜懶人包。（AM730製圖） DSE 2023放榜懶人包。（AM730製圖） DSE 2023放榜懶人包。（AM730製圖） DSE 2023放榜懶人包。（AM730製圖） DSE 2023放榜懶人包。（AM730製圖）

▼DSE放榜｜藝人分數逐個睇▼

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