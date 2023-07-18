DSE放榜2023｜恒生管理層 X「夠薑蔥」應援活動 一人一句為應屆考生應援打氣

恒生銀行旗下以新生代為主要受眾的社交平台「夠薑蔥」連續第五年為應屆文憑試考生舉辧DSE打氣活動。恒生一姐施穎茵（Diana）與一眾執行委員會成員更粉墨登場，手持不同打氣標語，為應屆考生應援。

不經不覺明天就是今屆文憑試的放榜日子，恒生銀行旗下以新生代為主要受眾的社交平台「夠薑蔥」相當有心，連續第五年為應屆文憑試考生舉辧DSE打氣活動。恒生一姐施穎茵（Diana）與一眾執行委員會成員更粉墨登場，手持不同打氣標語，為應屆考生應援。

恒生管理層可謂別出心裁，以自己母校名稱打造成獨有打氣標語，例如就讀於瑪利諾修院學校（中學部）的Diana便拿著「堅毅瑪中人，利諾盡責，不失光芒」的標語，為其師妹打氣。據了解，「夠薑蔥」為全港400多間學校設計了獨有打氣字句貼圖，大家只需在Instagram 限時動態以學校名稱即可搜尋到。

應援歌 + 擺街站 正面迎放榜

除了線上打氣活動之外，「夠薑蔥」為支援DSE考生，推出了「最firm應援」企劃，除了邀請得創作歌手張蔓莎（Sabrina）及ToNick樂隊成員Siugwai共同推出應援歌曲外，亦於考試及放榜期間於全港各區擺放超過40個街站，派發應援物品，以及聯同本地汽水廠「閣樓釀造」合作製造的薑味汽水，以鼓勵考生以正面心態迎接放榜。

其實恒生一直相當支持青少年發展，除了連續五年舉辧DSE打氣活動外，去年年底「夠薑蔥」為鼓勵年青人追尋夢想，亦贊助了全港最大型的跳舞文化活動「Figure Ouch!」，讓熱愛舞蹈的年青人有機會踏上台板，向超過2,000名觀眾施展渾身解數。

(特約分享)