DSE放榜2023｜港大附屬學院逾1.6萬人報讀　工商管理副學士等3科大熱

DSE中學文憑試今(19日)放榜。香港大學附屬學院表示，截至今天下午2時，已有逾1.6萬人報讀學院課程，較去年上升15%，當中以工商管理副學士、護理學副學士及社會科學副學士等3個學科最受歡迎，報名人數均超過1,000，其中工商管理副學士接獲近2,000人報名。學院今年繼續應用「雙軌入學通」，同學可在網上系統或親臨九龍灣校舍報名、面試及繳費。

截至下午 2 時 發 5400 取錄通知

學院指，去年在升讀全日制學位的畢業生及學生當中，超過三分之二成功銜接八大，而副學士畢業生及學生更有約三分之一獲三大(港大、中大及科大)取錄。目前，學院的學生人數接近8,000人，課程超過30項。截至下午2時，學院在考慮學生的成績及面試表現等因素後，已發出5,400個取錄通知。

學院設有獎學金頒予在應屆DSE考獲優良成績的申請者，同學若成功入讀學院的課程，有機會獲得總值約400萬元的「新生入學獎學金」；同時為鼓勵同學爭取最佳成績，學院現設有超過20項獎助學金。去年，接近1,200名學生獲得總值超過1,000萬元的獎助學金。港大附屬學院署理校長盧兆興教授勉勵考生指，中學文憑試只是人生的中轉站，同學一時失手不需要氣餒。

畢業生 ： 未來可銜接心儀大學學系

學院畢業生賴暉指，副學士課程與中學課程截然不同，是一個新開始，未來有機會銜接心儀大學學系，勉勵考生不要氣餒，繼續努力，他已是港大全球創意產業課程的3年級學生。

另一名學院應屆畢業生張文熠就指，當日DSE考試失手，英文僅考獲2級，心情甚差。她坦言，當初對副學士課程有保留，後來聆聽不同過來人的故事後，知道只要在副學士課程努力讀書，就可以有第二次機會銜接心儀大學學系，她未來將入讀中大歷史系。