DSE放榜2023｜皇仁「超級狀元」報讀中大醫學　盼學武俠小說醫師起死回生

2023年中學文憑試(DSE)今日(19日)放榜，有逾1.7萬名日校考生考獲大學基本入學門檻的「3322」成績，佔總數42.4%。今年只有4名考生考獲7科5**成為狀元，人數創歷年新低。兩男兩女狀元來自3間傳統名校，包括官校皇仁書院、聖保羅男女中學及德望學校，其中兩男一女在數學必修及延伸部份都獲得5**，成為「超級狀元」。事隔一年後再誕狀元的皇仁書院，該校學生羅澤嘉就是「超級狀元」，他說自小愛看武俠小說，選擇留港升學，並已報讀中大環球醫學，希望做到醫師，擁有妙手回春的能力。

稱對港 歸屬感較強

來自皇仁書院的「超級狀元」羅澤嘉今屆DSE的4個核心科目、數學延伸部分單元二，以及傳統理科物理、化學、生物取得5**佳績，成為「超級狀元」。他說原本知道今年只有2名男狀元，起初以為自己機會渺茫，所以今日知道成績後深感意外。他表示，與家人商量後，認為自己對香港的歸屬感較強，因此選擇留港升學，並已報讀中大「環球醫學領袖培訓專修組別」。

羅澤嘉表示，自小愛看武俠小說和歷史故事，認為醫師妙手回春，能夠令病人「起死回生」，感覺到十分厲害，他長大後亦面對親人離世，所以希望做醫生拯救生命。對於政府引入非本地培訓的醫護人員，他表示理解，指本港醫護人員不足，政府的政策是為改善醫療系統，相信市民會受益。他相信局方會確保引入的醫護有足夠水平。

談讀書心得： 平衡學業與興趣

談到讀書心得，愛畫畫及拉小提琴的他坦言要將學業與興趣平衡好，當溫習累了時就以不同藝術興趣調劑，以重拾繼續溫習的動力。他透露，高中階段因疫情不斷起伏，一時實體上堂，一時上網課，亦曾感難以適應，幸獲老師指導以及同學支持一同網上溫書交流，才能克服困難終能考出好成績。