DSE放榜2023｜聖保羅男女中學兩超級狀元　一人已獲劍橋取錄　一人盼行醫「最直接幫人」

2023年中學文憑試(DSE)今日(19日)放榜，今年共誕生4名考獲7科5**的狀元，其中3人更在數學延伸部分奪得5**成為「超級狀元」。半山聖保羅男女中學今年誕生一男一女「超級狀元」，他們均在4個核心科目、數學延伸部分，以及傳統理科物理、化學、生物取得5**佳績；兩人分別希望日後可繼續發展科學方面的個人興趣，以及透過做醫生最直接幫助他人。

17歲的「超級狀元」藍仲宏表示，對自然科學感興趣，現已獲英國劍橋大學錄取。他透露，自己是在過去參加有關物理比賽的過程當中，發掘到對於物理及解題的興趣，又認為可以從思考科學問題的過程中獲得滿足感。展望未來，他希望可以繼續探索科學，發展個人興趣。

古冰心：做醫生是幫人的最直接方法

另一位「超級狀元」古冰心則有意留港升讀醫學學科，但暫時未決定入讀哪間院校。她表示，雖然很多人認為狀元必須入讀醫學學科，但她是按個人興趣選擇報讀，而非跟從別人的看法，又稱一直以成為醫生為目標。

古冰心續說，自己對科學有興趣，又喜歡服務及幫助他人，形容做醫生就是最直接的方法。她解釋，本港的醫療體系發達，亦會有其他國家的人來港求醫，相信做醫生可以幫助更多人。