DSE放榜2023｜18名在囚青年應考　8人符合入大學要求　其中1人獲29分

香港中學文憑試(DSE)今日（19日）放榜，今屆有18名在囚青少年參與，共報考106張試卷，其中83張取得二級或以上成績，佔總卷數78.3%。其中沙咀懲教所一名考生考獲6科最高29分的佳績，令人鼓舞。今屆共有8人更考獲符合入讀本地大學的基本入學要求。

沙咀懲教所今日於場內體育館向應考的在囚人士頒發成績單。二級校長蕭佩芬表示，懲教署有18名在囚青少年報考，其中沙咀懲教所有13名在囚人士、壁屋懲教所有4名及勵敬懲教所有1名。沙咀懲教所其中一名考生阿明更考獲6科最高29分的成績（中文5**，英文4，數學4，通識5*，經濟5，旅遊3），並分別考獲中國語文科及通識教育科5**及5*的佳績。

曾參與暴動案件考生考獲6科29分佳績

阿明今年21歲，在文憑試中考獲6科共29分佳績，他入獄前為副學士一年級學生，其間受朋輩影響參與暴動案件而判入懲教所。阿明表示，以往平日機不離手，因入懲教所令備考環境改變，反而成為溫習優勢，他更表示每日會花8至9小時學習及操卷。阿明坦言對成績感滿意，希望獲釋後升讀中國研究學士學位課程，加上本身對內地的科研及經濟發展感興趣，希望未來能到大灣區發展。



另一名沙咀懲教所應屆考生小俊今年20歲，在文憑試中考獲6科共18分的成績（中文3，英文3，數學3，通識3，經濟4，旅遊2）。據小俊分享，在服刑前曾參與文憑試，當時取得12分成績，但礙於當時案情未定，所以暫時輟學，服刑期間他擔心自己因參與過暴動案件而不易被社會接納，對前途感到迷惘，及後在家人及院所老師的鼓勵下，決定再次修讀高中課程；加上他自小對音樂及電影有濃厚興趣，希望將來能升讀與電影相關課程。問及獲釋後將有甚麼慶祝活動，小俊直言「最想同屋企人食一餐完整的飯。」

