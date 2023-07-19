DSE放榜2023｜4狀元來自3傳統名校　包括皇仁書院、德望學校、聖保羅男女中學 (持續更新)

2023年中學文憑試(DSE)今日(19日)放榜，考評局指有逾1.7萬名日校考生考獲大學基本入學門檻的「3322」成績，佔總數42.4%，當中有4名狀元考獲7科5**，其中3人在數學延伸部分奪得5**成「超級狀元」。

聖保羅男女中學今年有一男一女「超級狀元」，他們均在4個核心科目、數學延伸部分，以及傳統理科物理、化學、生物取得5**佳績。「超級狀元」藍仲宏表示，有意入讀並已獲英國劍橋大學自然科學科取錄，另一位「超級狀元」古冰心就表示想入讀醫療學科。

考評局：部分考生「差少少運氣」

就今屆DSE狀元數目為歷屆最少，考評局秘書長魏向東昨日(18日)於記者會未有正面回應是否與疫情或移民潮有關，又稱今年在各科考取5**的考生總數較上屆多，只是分布得較平均，認為部分考生可能「差少少運氣」未能成為狀元。

考評局公開考試總監麥勁生今日(19日)在一個電台節目指，影響考生整體表現受不同因素影響，很難歸納屬哪一原因，至於是否受移民潮或疫情期間上網課影響，他表示需要觀察多一段時間才能確定，但相信移民可能流行一段時間。他又稱，今年整體考生表現有進步，以中文科和通識教育科尤為顯著，英文和數學科成績則與過往相若。