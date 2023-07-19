DSE放榜2023｜7月19日文憑試放榜　一文整理各項資訊及重要日期【7月19日更新】

【DSE 2023】2023年中學文憑試(DSE)今日(19日)放榜，對考生而言是重要一天。以下《am730》為各考生整理各項資訊，包括重要日期、程序、時間表等等，以及考評局的最新公布，方便考生迎接放榜。

DSE 2023｜成績領取 學校考生： 包括日校及夜校考生，各學校可於7月19日上午7時起派員到考評局灣仔辦事處或荃灣評核中心領取成績通知書，學校考生應按所屬學校的安排，領取成績通知書。考評局今年繼續以手提電話短訊(SMS)發放成績，將於7月19日上午9時起，向已提供SMS電話號碼的考生發出載有其文憑試成績的手機短訊。 自修生： 自修生的成績通知書經郵遞寄發，預計考生於7月19日收到；如自修生於當天未收到成績通知書，可於7月20日上午8時30分至下午5時30分，親身前往考評局修頓中心辦事處櫃台。此外，自修生及夜校考生可獲提供網上查閱成績的服務。自修生可登入香港中學文憑考試網上服務的帳戶查閱成績；夜校考生則可透過成績查閱網址查閱成績。登入密碼已於7月初郵寄予夜校考生。網上查閱成績服務將由7月19日早上7時起至8月31日(星期三)期間提供。

DSE 2023｜放榜所需資料及文件 根據學友社的建議，考生應該準備以下文件及物資，以便前往專上學院報讀課程。由於有可能即場面試並獲錄取，考生緊記穿著合適衣著及保持整潔髮式儀容。 身份證明文件正副本

文憑試成績單正副本

高中成績表正副本(需家長簽署)

學生學習概覽(SLP)正副本

比賽/活動證書

比賽/活動的經驗及成就(OEA)部分正副本

學校推薦書正副本(如有)

專上院校有條件取錄通知書(如有)

學生證件照片 學友社亦提醒考生，各校報名日期、收生安排及程序各有不同，部分課程額滿即止，要留意各校網頁公布最新消息。

DSE 2023｜放榜其他物資所需 手提電話/平板電腦

充電裝置

文具(原子筆、記事簿、文件夾、膠水、萬字夾、塗改液)

足夠金額的八達通卡、輔幣

足夠現金、輔幣及提款卡

雨具/防曬衣物/扇/清水 ▼按圖輯睇DSE 2023放榜注意事項▼

DSE 2023｜重要日期時間表 7月12日 發放詳情及確實的放榜日期 7月19日 中學文憑試(DSE)放榜 7月19日至7月24日 申請DSE成績覆核期限；申請減免部分覆核費用期限 7月24日 考試異常事件申請上訴覆核截止 8月16日(暫定) 發放覆核成績結果，及考試異常事件申請上訴覆核的結果 8月21日 就覆核成績程序申請上訴覆核截止 9月中旬 考評局退回部分已繳付的覆核費用 9月25日 發放覆核成績程序的上訴覆核結果 10月下旬或11月下旬 發放試卷評分上訴覆核結果

DSE 2023｜成績覆核Appeal 考評局設成績覆核(Appeal)，目的為對成績存疑，或較預期低的考生提供覆核成績的機會，確保考生能取得準確及可靠分數，可申請成績覆核人士包括今屆文憑試學校考生及今屆文憑試自修生。至於覆核成績分為兩大類別： 1. 積分覆核 考生已就某一科目申請積分覆核，無論覆核結果如何，考生不可就同一科目再申請重閱答卷。 2. 重閱答卷 可申請中國語文、英國語文及組合科學，選擇重閱科目或分部成績；而數學科考生可申請重閱必修部分及延伸部分，或只申請重閱其中之一；若就中國語文或英國語文申請重閱全科答卷，考評局只會重新評核其筆試答卷。 成績覆核Appeal的申請期限及方法，需在成績發放後5日內提出，學校考生需經學校遞交申請，遞交覆核成績申請後，考生會收到一個SMS手機短訊提示繳費；自修生則需經香港中學文憑考試網上服務直接向考評局遞交申請。 成績獲提升的考生可根據大學聯合招生處的規定，於指定期間聯絡該處，要求各院校按覆核後的成績重新考慮其入學申請，各大專院校會務求在此階段為成績獲得提升之考生公平處理其入學申請。

DSE 2023｜JUPAS改選教學 今屆DSE放榜後，申請人可於應屆考生可在7月20日至7月23日於JUPAS改選，並在獲分配的個人時段內以下列任何方式免費修改其課程選擇一次： 以新課程取代課程選擇名單上加或減不超過5項課程，或作學科調動更改。已選報課程選擇的優先次序刪除課程選擇名單上的課程 另有部分大學今年起採以全新彈性收生安排，若考生數學未達第2級成績，亦可獲個別大學考慮。 詳情參閱：JUPAS網站 DSE 2023｜文憑試買卷途徑及索取試卷方法 買卷 網上申請 親身遞交或郵寄 (表格一及二) DSE 2023 文憑試買卷途徑 地址 學校考試及評核部 – 香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心12樓 電話 3628 8860 辦公時間 星期一至五上午8時30分至下午5時正 星期六上午9時至中午12時正 星期日及公眾假期休息 索取試卷 選擇親身/授權到灣仔修頓中心考評局辦事處領取 郵寄掛號指定地址 郵寄到郵政局自取

DSE 2023｜放榜支援資訊 教育局及學友社均為考生準備多項支援資訊，包括瀏覽資歷名冊查閱課程、情緒輔導等輔導服務。 e導航：讓學生瀏覽本地在新學制下不同院校及不同程度(如學士學位、高級文憑及副學士等)的課程資料。學生也可透過本工具瀏覽資歷名冊的課程。 中六學生資訊專頁： 學友社升學資訊：學友社設立38條熱線為考生提供升學資訊、情緒輔導、出路意向等輔導服務，而在放榜前一日(7月18日)會通宵服務，熱線為2503 3399。 DSE 2023｜惡劣天氣安排 天文台預測，放榜當日或有颱風來臨本港，若天文台在放榜當日早上5時或之前發出八號風球或黑色暴雨警告信號，則會延遲發放成績；若信號在下午1時前取消，則可在取消後兩至三小時後取得；若下午1時前仍維持，放榜日期會押後至翌日、即7月20日。