DSE放榜2024｜喇沙超級狀元鍾栢綸擬海外升學後回流　狀元陳澤鋒盼本地讀醫

中學文憑試(DSE)今日放榜，共誕生10名「狀元」包括8名「超級狀元」。喇沙書院的17歲鍾栢綸是超級狀元之一，他分別選修化學、經濟、物理以及數學延伸部分(二)，與3個核心科目齊奪5**佳績。他對於成為超級狀元感到出乎意料，形容佳績非理所當然，「背負父母、師長嘅期望，總算對得住自己。」他表示，香港學習環境高壓，平時會「掟飛鏢」紓緩壓力，又稱在校內擔任學生會、辯論隊以及製作校刊的身兼多職經驗，令他多元發展獲益良多。

鍾栢綸：未來有更多更難的路要走

鍾栢綸正計劃入讀英國倫敦帝國學院，修讀經濟、金融與數據科學(Economic, Finance & Data Science)，現已收到有條件取錄。他表示，去年12月到杜拜擔任環保大使，令他對經濟可持續發展產生興趣，認為學科可以學習經濟及金融與數據的融合，希望發展關於碳足印可持續發展的新領域，並將理論融入社會，而大數據亦可協助日後製作社會報告、檢討有關制度。他期望畢業後回港發展，又說DSE只是道路的開始，未來會有更多更難的路要走。對於今屆DSE由公民科取代通識科，他認為兩科都能夠擴闊眼界，幫助香港或國家發展。