DSE放榜2024｜屯門保良局百周年李兆忠紀念中學誕榜眼　16歲劉昀冀入讀港大法學理學雙學位

公民科只分達標不達標 其他學科可投放更多時間

成績一直優異的劉昀，小一時就因成績突出而「跳班」入讀小三。中學時又加入學校的精英培訓小組，接受學校課程外的深造課程，又曾任英文辯論隊，空閑時會到圖書館借閱書籍，尤其喜歡英文小說。他亦因對數學的興趣，主動自修數學延伸部分(二)，奪得5**的佳績。作為第一屆公民科考生，劉昀表示公民科只分為達標或不達標的成績，令他可投放更多時間予其他學科上。他亦笑言自己在學習上沒有太大壓力，不過感謝父母及師長的支持，但被問及會否有說話想對父母說，他只靦腆表示，「在心中啦。」對於文憑試，劉昀認為只要努力，就會有成果；所有投放的努力，會反映在表績表上。