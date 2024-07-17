DSE放榜2024｜屯門保良局百周年李兆忠紀念中學誕榜眼　16歲劉昀冀入讀港大法學理學雙學位

中學文憑試(DSE)今日放榜，今屆共誕生10名「狀元」包括8名「超級狀元」。至於「榜眼」方面，就讀屯門保良局百周年李兆忠紀念中學、16歲的劉昀，在英文、數學、經濟、物理以及自修的數學延伸部分(二)奪得5**佳績，化學以及中文亦分別得到5*及5的成績，他計劃入讀香港大學法學理學雙學位，並希望成為一名律師。劉昀指已與家人分享好消息，今晚會一同外出吃飯慶祝。
公民科只分達標不達標 其他學科可投放更多時間
成績一直優異的劉昀，小一時就因成績突出而「跳班」入讀小三。中學時又加入學校的精英培訓小組，接受學校課程外的深造課程，又曾任英文辯論隊，空閑時會到圖書館借閱書籍，尤其喜歡英文小說。他亦因對數學的興趣，主動自修數學延伸部分(二)，奪得5**的佳績。作為第一屆公民科考生，劉昀表示公民科只分為達標或不達標的成績，令他可投放更多時間予其他學科上。他亦笑言自己在學習上沒有太大壓力，不過感謝父母及師長的支持，但被問及會否有說話想對父母說，他只靦腆表示，「在心中啦。」對於文憑試，劉昀認為只要努力，就會有成果；所有投放的努力，會反映在表績表上。
劉昀曾參加港大的資訊日，並從中認識「香港大學法學理學雙學位」課程，有感課程可以同時學習到法律、科學的相關知識，對本身就對法律、科學都有興趣的他而言，可謂一舉兩得。他感謝父母在升學上未有過多干涉，而是給予自由度，讓他可以選擇自己喜歡的學科。劉昀指希望自己可以成為一個維護社會公義，幫助弱勢群體的律師，期望籍能力伸張正義。被問及國安法對香港政治及法律的影響時，他回應指新法例是無可避免，他亦只可與時俱進；又指不應拒絶任何新事物，停留在以往框架，抱怨時代變遷。劉昀表示期待一切學習新事物的機會，不會局限自己。