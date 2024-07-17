DSE放榜2024｜男拔誕「超級狀元」　陳耀生冀留港懸壺濟世：香港是值得留下的地方

DSE放榜2024｜傳統名校男拔今屆誕一名「超級狀元」及兩名「榜眼」。圖為左起「榜眼」冼家逸、「超級狀元」陳耀生及「榜眼」鄭琝騫。(蘇文傑攝)

陳耀生說，收到成績都感到十分驚喜，作為土生土長香港人，對香港有感情，因此他不報讀IB 課程，而選擇DSE課程，將會計劃留港修讀醫科，目前將中大環球醫學放在第一志願，認為香港是值得留下的地方，未來將留港回饋社會。

他透露自己讀醫是源於中三時參加一個科學比賽，當中了解許多不同科學知識，開始對科學感到興趣，加上他喜愛與人交流，認為醫生職業既能使他繼續讚研科學知識，亦能幫助社會。

暫 將中大環球醫學放第一志願

對於港大和中大都推出獎學金「搶才人」，陳耀生指經濟誘因並非選大學的先決條件，「錢銀是一回事，大學生活亦是另一回事」，暫時未選定入讀港大或是中大的醫學院，不過目前在大學聯招(JUPAS)將中大內外全科醫學士課程—環球醫學領袖培訓專修組別排首位。