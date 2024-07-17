DSE放榜2024｜男拔誕「超級狀元」　陳耀生冀留港懸壺濟世：香港是值得留下的地方

中學文憑試(DSE)2024今日(17日)放榜，今屆共誕生10名「狀元」，包括8名「超級狀元」。在傳統名校拔萃男書院今年亦誕生一名「超級狀元」及兩名「榜眼」，當中「超級狀元」陳耀生在今屆DSE中考獲6科5星星及公民科達標，並在數學延伸部分考獲5星星，他表示對香港有感情，計劃留港修讀醫科，目前將中大環球醫學放在第一志願。
中三參加比賽對科學感興趣
陳耀生說，收到成績都感到十分驚喜，作為土生土長香港人，對香港有感情，因此他不報讀IB 課程，而選擇DSE課程，將會計劃留港修讀醫科，目前將中大環球醫學放在第一志願，認為香港是值得留下的地方，未來將留港回饋社會。
他透露自己讀醫是源於中三時參加一個科學比賽，當中了解許多不同科學知識，開始對科學感到興趣，加上他喜愛與人交流，認為醫生職業既能使他繼續讚研科學知識，亦能幫助社會。
暫將中大環球醫學放第一志願
對於港大和中大都推出獎學金「搶才人」，陳耀生指經濟誘因並非選大學的先決條件，「錢銀是一回事，大學生活亦是另一回事」，暫時未選定入讀港大或是中大的醫學院，不過目前在大學聯招(JUPAS)將中大內外全科醫學士課程—環球醫學領袖培訓專修組別排首位。
另外，男拔今屆亦誕生兩名考獲五科5**「榜眼」，分別是冼家逸及鄭琝騫。冼家逸表示計劃到英國倫敦大學學院升學或留港升讀城市規劃相關課程，鄭琝騫則指打算到港大或中大升讀醫科課程。