DSE放榜2024｜聖保羅男女中學誕兩超級狀元　分別擬讀醫及經濟同為港貢獻

中學文憑試(DSE)今日放榜，誕生的10名「狀元」當中有8名為「超級狀元」，包括來自聖保羅男女中學的17歲黃澍僖及歐陽張維。兩人分別修讀生物、化學、物理及數學延伸部分，以及經濟、化學、物理及數學延伸部分，並希望完成大學課程後可以貢獻香港。

黃澍僖一直受反覆的上呼吸道感染困擾，嚴重鼻敏感亦令他多次於公眾地方出現尷尬情況並感到不適，自身亦是醫生「常客」，因此他知道即使是鼻敏感患者都有醫療需要。他希望在本地大學修讀醫科，但未有心儀大學，又說公私營醫療分配不均問題、醫療人手不足等，亦令他決心從醫，日後盼留港貢獻香港醫療系統，更樂見科大擬開辦醫學院，望能紓緩香港醫療需要。

歐陽張維盼讀經濟學改善社會資源不均

歐陽張維就心儀倫敦政治經濟學院經濟學或科大環球商業管理，他表示自己並非出身卓越家庭，冀解決社會資源不均問題，亦令有需要學生獲得更好資源。他憶述，小時候發現身邊同學因有參加補習班而擁有更多知識，惟他不認為「有資源就可以行快咁多」，所以希望留港從社會福利及政策等協助弱勢社群，希望能令香港維持東方之珠的地位、令他長大的城市變得更好。

同意通識科改制不習慣

今屆DSE為首次以公民科取代通識科，評核亦只分「達標」及「不達標」。歐陽張維認為，公民科與他們初中所學的通識科並不相同，的確會有不習慣，惟承認「好唔慣但都要慣」，又表示公民科稍微較多背誦性。黃澍僖亦認同兩科不同，惟認為不適宜比較，至於所投放的時間是否與通識科相同就值得商榷。