DSE放榜2024｜聖方濟各大學申請率升13%　副校長梁詩明：讓不同起點的學生最終都可以讀到大學

文憑試今日放榜，未獲332A最低入大學要求的學生，或可選擇以5個2的成績入讀高級文憑或副學士。聖方濟各大學於年初由專上學院升格為大學，副校長梁詩明指，升格後學生比較早報名，考生趕至「撲學位」的情況亦減少；又表示連同聯招暫時接獲29,000個申請，比往年上升13%。

申請成為應用科學大學 融入創新科技

梁詩明表示，聖方濟各大學正申請成為應用科學大學，是因院校課程設計一直以有專業認證的科目為主，了解到時下青少年選科大多以就業出路為主，稱「投資四年於有牌的科目比傳統科目有可見未來」，因而申請成為應用大學。同時，院校亦將智能科技融入教程，除開辦「人工智能(榮譽)理學士」，亦有較創新的「翻譯科技(榮譽)文學士，更設必修科「數理與資訊科技」。