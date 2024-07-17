DSE放榜2024｜聖方濟各大學申請率升13%　副校長梁詩明：讓不同起點的學生最終都可以讀到大學

文憑試今日放榜，未獲332A最低入大學要求的學生，或可選擇以5個2的成績入讀高級文憑或副學士。聖方濟各大學於年初由專上學院升格為大學，副校長梁詩明指，升格後學生比較早報名，考生趕至「撲學位」的情況亦減少；又表示連同聯招暫時接獲29,000個申請，比往年上升13%。
申請成為應用科學大學 融入創新科技
梁詩明表示，聖方濟各大學正申請成為應用科學大學，是因院校課程設計一直以有專業認證的科目為主，了解到時下青少年選科大多以就業出路為主，稱「投資四年於有牌的科目比傳統科目有可見未來」，因而申請成為應用大學。同時，院校亦將智能科技融入教程，除開辦「人工智能(榮譽)理學士」，亦有較創新的「翻譯科技(榮譽)文學士，更設必修科「數理與資訊科技」。
暫不設彈性收生 學生就讀高級文憑後可升讀大學
不少大學設彈性收生要求，稍有一科失手並於其他科表現出色亦會被考慮，惟梁詩明稱因教育條例關係，其入學條件不能隨意放寬，又指「高級文憑不是一個次選，而是另一個選擇」，屆時學生若修畢兩年高級文憑，可即時獲得畢業證書，並選擇就業或繼續進修，強調聖方濟各大學理念是讓不同起點的考生最終都能讀到大學，亦相信學歷可以改變人生。
心儀幼教考生 因地理位置及學費選讀
就讀聖伯多祿中學的謝同學放榜前預料可獲5個2級，因此一直打算就讀高級文憑。心儀幼兒教育的她表示，看重學費及地理位置，聖方濟各大學鄰近地鐵站，而且學費較其他高級文憑學位相宜，兩年學費分別是68,350元及69,970元，最後如願獲取5個2級的她因而選擇入讀兩年制幼兒教育高級文憑。