DSE放榜2024｜聖若瑟書院首誕「超級狀元」　廖俊翔愛打機冀留港做醫生

中學文憑試(DSE)今日(17日)放榜，共誕生10名「狀元」包括8名「超級狀元」。聖若瑟書院廖俊翔便是「超級狀元」之一，同時亦為該校首名DSE「狀元」。他在3個核心科目和化學、生物、經濟以及數學延伸部分單元二科，均奪得5**佳績。廖俊翔指對成績感到喜出望外，計劃留在香港讀醫科，希望日後在香港做公立醫院醫生。
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對成績喜出望外 一度「唔係瞓得好好」
廖俊翔在今屆DSE中考獲7科5**，包括化學、生物、經濟及數學延伸M2取得5**。他表示對成績感到喜出望外，形容是超乎預期而且有運氣。他坦言開考前未進入狀態，「唔係瞓得好好」，一度以為中文會失手，無想過能取得如此佳績。
他指自己平日會彈琴、玩電子遊戲和看球賽紓壓，對科學感到有興趣，計劃留港讀醫科，加上他是學校辯論隊成員，希望日後留港做公立醫院醫生時，能促進醫生與病人之間的溝通，並且紓緩香港醫療人手不足問題，目前仍未決定報讀哪間大學的醫科。
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「狀元」黎信謙有意赴英讀數
另外，今年聖若瑟書院亦產生一名「狀元」及兩名「榜眼」，分別是黎信謙、楊善然、劉星言。黎信謙考獲6科5*，他在核心科目獲取5，亦在選修科：化學、物理、資訊及通訊科技科考獲5*，計劃讀報大學統計學和數學，有意赴英修讀數學，將來學有所成時回饋香港教育。
談到減壓方法，「狀元」黎信謙說平時習慣在社交平台觀看數學影片，因為他小時候已對數學好有興趣，他坦言在昨晚仍然緊張睡不好，並感謝多謝每位任教老師和陪伴自己6年的同學。以及感謝家人給予心靈上的支持。