DSE放榜2024｜荃灣中槍學生「健仔」考獲「434」成績　明年考公民科冀做社工

中學文憑試(DSE)2024周三(17日)放榜，在青年在囚人士中，2019年反修例示威期間荃灣中槍受傷、暴動罪成的「健仔」曾志健，在今屆文憑試考獲中英科3科「434」成績，他接受《無綫新聞》訪問時表示，對自己的成績不太滿意，希望出獄後做社工。

中五學歷曾志健說，已經放下書包數年，今屆文憑試只有大半年時間準備，他談到報考今次文憑試時指，家人一直很想他好好讀書，但以前沒認真聽他們的說話，所以想趁在獄中機會重拾學業，令到家人安心，今屆報獲3科是想試水溫，看看自己是否有心及有能力讀回書。

惟「健仔」在訪問中承認要在獄中備試有一定困難，因為獄中不是供人讀書的地方，加上環境嘈雜，容易令人分心，許多時事情無法控制，又認為自己今次文憑試考完感覺很差，有些卷都未能完成。

DSE放榜2024｜明年將考 公民科 盼讀大專留港發展

被問到出獄後去向，曾志健坦言希望可以做社工。對於修訂後《社工註冊條例》列明干犯危害國安罪行的人永久除牌，曾志健表示自己案件並非違反《港區國安法》，就算不能註冊做到社工，亦希望可以有其他途徑繼續在社福界工作，助人助己。「健仔」明年會再報考DSE，並會考經濟及公民科等，冀「夠分」報讀專上院校的課程，將來留港發展。