DSE放榜2024｜視障學生憑毅力獲取佳績　楊裕陽：視力非讀書最重要一環

中學文憑試(DSE)今日(17日)放榜，當中不乏特殊需要學生考獲優異成績。曾就讀心光盲人院暨學校的楊同學，在高中轉到聖保羅書院升學，憑藉努力不懈，在最佳5科中取得了25分的佳績。未來，楊同學打算升讀香港科技大學，並選擇往工程或AI方向發展。他希望能夠通過自己在工程領域的發展，為其他有需要的人帶來幫助。

楊裕陽天生患有眼疾，右眼視力只有8%，左眼視力僅4%。相比其他同學，他在閱讀方面較為困難，需要使用放大鏡才能清楚看清書本文字。此外，做卷也必須依賴電腦輸入，因此需投入更多時間溫習。他表示在DSE考試期間，只需保持平常心應對，無需給自己過大壓力。楊同學感謝家人和老師一直以來的陪伴和鼓勵，令他最終得以在DSE考試中取得令人欣慰的成績。

楊裕陽說：「只要肯讀，視力不是讀書最重要一環。讀書主要依靠理解和思考運用多於用眼去看，所以覺得視力不是一個大問題。」他感謝家人和老師一直以來的陪伴和鼓勵，令他最終得以在DSE考試中取得令人欣慰的成績。

擬報讀科大選擇工程或AI發展

在學業成績方面，楊同學在數學必修部分取得5*的優異成績，在數學延伸部分(代數及微積分)也獲得5的優異成績。他表示從小就對數學有濃厚興趣，因此會投放更多時間在數學學習上。為了提升數學成績，楊同學亦會主動上網自學，鑽研數學知識。