DSE文史科答題匪夷所思 歷史人物穿越時空 陳獨秀變秀獨陳

芸芸中六學生正努力備戰來年中學文憑試(DSE)。考評局最新出版的《試題專輯》提到，有中國歷史科考生把雜誌《新青年》的作者陳獨秀，由左至右看成「秀獨陳」，亦有人將辛亥革命的教育家張竹君當成抗日戰爭人物等。至於在中文科，專輯提到字體潦草情況較往年嚴重，同時指出考生常見的錯別字，如「勇躍」、「舉辨」等，以及把網絡用語和硬譯口語作書面語等。

考評局在每年完成中學文憑試後，都會出版輯錄各科試題與評卷參考的《試題專輯》，解釋評核準則、答卷注意事項和分析考生表現等。本報查閱中史科的《試題專輯》，發現繼去年有考生把五四運動的「德先生」和「賽先生」當作西方學者後，今年再有考生作答被形容為匪夷所思。

「撰主生先秀獨陳」主撰《新青年》 中史卷其中一條題目有關1916年出版的雜誌《新青年》封面，當中有學生沒有留意文字從右到左書寫，把主撰人錯誤由左起抄寫為「撰主生先秀獨陳」，形容錯誤匪夷所思，此外亦有不少考生把五四新文化運動與五四政治運動混淆，以及不清楚《新青年》的內容和作者群。在一條有關毛澤東思想的題目，當局指考生表現極不理想，大部分對毛澤東思想蘊含中國傳統思想元素毫無認識，大多是隨意堆砌、不知所云。 《試題專輯》指出，考生一如以往時常混淆史事、人物張冠李戴、朝代概念模糊等，例如把辛亥革命時期的婦女秋瑾、張竹君等誤以為抗日戰爭時期人物；將東晉時期書法家王羲之及畫家顧愷之當作唐代人等。現時中史課程內容的下限為2000年，不過考評局指不少考生在一條有關改革開放的題目，引用2000年打後的時事事例，如2001年中國加入世界貿易組織、2019年電動車Tesla赴上海設廠等，亦指出有考生把廣州和上海誤以為經濟特區。

孝文帝成「考文帝」 深圳變「深川」 局方表示，中史科考生字體潦草較去年普遍，人名和地名的錯別字亦有不少，例如把被指是漢奸的汪精衛寫成「汪精為」、皇帝孝文帝寫成「考文帝」、深圳變「深川」等。此外，中文科的《試題專輯》亦指出小部分考生有字體潦草的問題，筆劃模糊難以閱讀，而寫作卷錯別字分項亦僅有少數能取滿分，當中不少人誤用音近或同音字、部首錯誤等，筆劃缺漏情況亦相當嚴重。當局指，綜合卷首4個最常見錯別字包括踴躍寫成「勇」躍、推薦變推「廌」、姓氏的鍾變成「鐘」，以及疆界寫為「彊」界，其餘例子包括「值」樹、舉「辨」等。