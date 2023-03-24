DSE筆試續須全程戴口罩 新蒲崗設染疫生考場

今年度中學文憑試(DSE)筆試下月21日開考，雖然本港社區絕大部分防疫措施已取消，但考生屆時仍須戴口罩應考，如有不適、發燒或呼吸道病徵，就要進行快速測試並拍照紀錄，方可進入編定考場。至於染疫考生，今年需要向考評局登記後，自行乘車往新蒲崗前文理書院(九龍)校舍的「指定試場」考試。

考評局今年不再強制全數考生做快測，但仍要自行量體溫、簽署健康申報表和全程戴口罩。若考務人員發現考生不適或發燒，將要求出示陰性快測結果或即場做一次快測。