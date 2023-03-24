DSE筆試續須全程戴口罩 新蒲崗設染疫生考場

今年度中學文憑試(DSE)筆試下月21日開考，雖然本港社區絕大部分防疫措施已取消，但考生屆時仍須戴口罩應考，如有不適、發燒或呼吸道病徵，就要進行快速測試並拍照紀錄，方可進入編定考場。至於染疫考生，今年需要向考評局登記後，自行乘車往新蒲崗前文理書院(九龍)校舍的「指定試場」考試。
考評局今年不再強制全數考生做快測，但仍要自行量體溫、簽署健康申報表和全程戴口罩。若考務人員發現考生不適或發燒，將要求出示陰性快測結果或即場做一次快測。
「指定試場」或可稍微延遲開考
考生如核酸或快測結果呈陽性，便要在應考當日早上7時半前，致電考評局公開考試資訊中心登記，然後自行前往新蒲崗景福街的前文理書院(九龍)校舍「指定試場」應考。
考評局學校考試及評核主管朱舜隆補充，若染疫考生當日未能趕及到「指定試場」，可稍為押後卷一開考時間，亦可選擇只應考卷二及按成績申請整科的成績評估。
通識科與公民科相若故不設補考
另外，今屆有報考通識科的約4.4萬考生是「末代考生」，通識科明年將由公民與社會發展科取代。考評局評核發展主管蔡筱坤稱，歷史上只是當學制有大規模轉變，才會為舊有科目設補考。她又稱，兩科部分課題和試題類型相若，通識考生明年只需要「補充返少少相關知識」便能應付公民科評核，因此通識科將不設補考。