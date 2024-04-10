DSE筆試開考撤防疫後首次 85%考生經程式自行報到

今屆中學文憑試(DSE)首科筆試視覺藝術科昨開考，考生首次需要用應用程式「報到易」自行簽到，監考員則以「監考易」程式核對考生樣貌和身份，有考生因而提早一小時到場確保成功簽到，今年亦是首個全面撤銷防疫措施的DSE。有借出考場的中學校長認為相關運作暢順，考評局指昨有約85%考生使用「報到易」，能夠節省監考員點名的時間。
全面復常的首個DSE昨舉行第一場筆試，有約3,700名考生應考。今年他們需要使用考評局專為DSE考生而設的「報到易」電話應用程式，於試場掃描個人條碼貼紙自行簽到，監考員其後就會透過流動裝置，查閱考生報名時提供的相片及資料核實身份。
有考生憂用程式麻煩提前準備
在長沙灣一個試場，考生李同學認為新做法較好，指過往在外參加模擬考試時，監考員需要拿起考生放在桌上的身份證核對身份，雖然「睇完就走」但多少會有影響。她又稱，每一次進入「報到易」程式都要重新登入，憂慮進入試場用程式時需要登出、登入會很麻煩，故提前一小時到場準備。
另一考生林同學同樣認為經「報到易」報到十分方便，相信能夠避免人手出錯的機會。今年DSE為疫情後首次全面撤銷防疫安排，她指平時已習慣佩戴口罩，認為這有助減低緊張的感覺，亦有其他考生稱這有助保障身體健康。
考評局：考生自行報到助減點名時間
昨日視藝科考試有約85%考生以「報到易」自行報到，考評局秘書長魏向東認為做法可讓監考員更有效率地核實考生身份，較過去程序節省其協助考生點名的時間，加快考務工作流程。他又說，其他未有使用「報到易」的考生，亦已獲監考員協助報到。
有份借出場地作考場的英華書院校長陳狄安亦表示，昨早開考運作暢順，看到考生和考務人員都有充足準備，就防疫措施全面取消，他認為學校毋須額外安排量度體溫，有助減輕學校處理考務工作的壓力。今日DSE會舉行設計與應用科技科筆試，首個核心科目中文卷一、二明日舉行。