DSE考佳績感謝家校培育 聽障生望JUPAS入心儀課程

部分孩子或站於起跑線「後排」，但在家人悉心照料下仍可成功追落後。有深度聽障考生歐陽珏伊和林子喬，在幼兒時期獲家人支援和特殊學校及早介入，打好根基，在今屆DSE分別考獲最佳5科逾20分佳績。今日JUPAS「大學聯招辦法」派位，珏伊有望考入理大醫療化驗或中大社工，盼可貢獻社會和同路人；子喬也獲心儀的地理科副學士取錄。她們感謝家人、老師等成長路上的支持。聾福會幼兒中心老師指，最重要家校合作，及早為小孩打好基礎，克服學習困難。

兩位考生從小被診斷深度聽障，鑽地、飛機飛過的聲音也聽不到，須戴助聽器。其中珏伊入讀聾福會幼兒中心，小學升讀主流學校，但因聽力一度惡化，左耳最終須植入人工耳蝸。生命挫折無損玨伊努力學習及取得佳績，最終在DSE考獲最佳5科26分，中文科更獲5*、數學延伸部分、化學和生物皆取得5級佳績。她坦言即使有助聽器及人工耳蝸幫助下，聆聽卷及音樂科實在無法克服，須與老師溝通，接受自己不足，幸家人、老師和同學體諒和支持，學習路上愉快。

珏伊媽媽憶述女兒「手抱時期」，為加快她學習，會「行到邊講到邊」，如坐地鐵時會逐個站朗讀給她聽，因似不斷「自言自語」，間中會被人嘲諷「(你)係咪黐線」；坦言在珏伊1歲前，她心感疲憊曾想放棄，感謝特殊學校的老師支援，針對學生需要學聽、學講，認同及早介入十分重要。

子喬自5個月大至6歲於聾福會早期教育及訓練中心學習，一邊就讀主流學校，一邊定期到中心接受訓練。DSE考獲最佳5科22分、地理5*佳績，她計劃入讀港大專業進修學院地理副學士繼續發展興趣。她指，經早期訓練後，已掌握基本的聽力巧技，在主流學校亦獲老師安排坐較前位置，故她的學習未有因聽障受太大影響。照顧她的嫲嫲憶述子喬自小就很努力，下課後返家，甫上車即溫習。