DSE考生搬字過紙誤抄「秀獨陳」 深圳變深「川」 王羲之變唐朝人 英文科口試過分使用I agree with you

有考生在一條有關「五四運動」的題目中，將史料資料圖片中由右至左顯示的《新青年》雜誌作者「陳獨秀先生主撰」，由左至右誤抄為「撰主生先秀獨陳」，形容錯誤匪夷所思。

考評局出版今年中學文憑試(DSE)《試題專輯》，輯錄各科試題與評卷參考。在中國歷史科，試卷主任指有考生混淆史事，朝代概念模糊，如誤認東晉時期書法家「王羲之」為唐代人，亦有考生在一條有關「五四運動」的題目中，將史料資料圖片中由右至左顯示的《新青年》雜誌作者「陳獨秀先生主撰」，由左至右誤抄為「撰主生先秀獨陳」，不知雜誌是由右至左書寫，形容錯誤是匪夷所思。

中史卷考生亦有不少錯別字，有考生將「林彪」寫成「林標」、「深圳」寫成「深川」等。