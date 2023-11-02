DSE考生搬字過紙誤抄「秀獨陳」 深圳變深「川」 王羲之變唐朝人 英文科口試過分使用I agree with you

考評局出版今年中學文憑試(DSE)《試題專輯》，輯錄各科試題與評卷參考。在中國歷史科，試卷主任指有考生混淆史事，朝代概念模糊，如誤認東晉時期書法家「王羲之」為唐代人，亦有考生在一條有關「五四運動」的題目中，將史料資料圖片中由右至左顯示的《新青年》雜誌作者「陳獨秀先生主撰」，由左至右誤抄為「撰主生先秀獨陳」，不知雜誌是由右至左書寫，形容錯誤是匪夷所思。
中史卷考生亦有不少錯別字，有考生將「林彪」寫成「林標」、「深圳」寫成「深川」等。
中文科使用網絡用語或硬譯口語 情況較多
至於中文科，試卷主任提到隨社交媒體普及，考生接收資訊往往是經篩選或濃縮，令近年不少答卷取材相似、內容粗疏，建議考生改變接收資訊方式，例如閱讀完整專題報道或長篇經典小說等。 另不少考生字體潦草，字體無法辨識的試卷稍多於往年，不少考生文句夾雜沙石，使用網絡用語或硬譯口語成書面語情況較多。錯別字方面，考生將「踴躍」寫成「勇躍」、「舉辦」寫成「舉辨」等。
英文科口試 過分用「I agree with you」
英文科中的口試卷自疫情後首次重考，有部分考生過分使用「(我同意你) I agree with you」回應其他考生，但未有解釋同意之處。亦有考生使用句式是從中文硬譯，包括「開冷氣」說成「open the air-con」等。亦有考生在小組討論中，只看著考官而未有與其他考生交流。