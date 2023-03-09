DSE英文口試復辦 筆試口試全程須戴口罩

中學文憑試(DSE)即將開考，英文科會話能力考核因疫情停辦3年，今屆將恢復。考評局昨表示，雖然政府已撤銷「口罩令」，但為保障考生及考務人員的健康，仍然要求考生必須於整個考試期間，包括口試及筆試，均需正確地佩戴外科口罩，應考前亦需填寫「考生健康申報表」，但考生毋須在考試前每天做快速測試。

文憑試英文科口試率先於3月21日至30日舉行，甲類科目筆試則於4月21日開考。根據考評局DSE指引，考生入考場前須量度體溫，並簽署健康申報表。如感到不適及發燒，需做快測並拍下陰性結果照片，且需於整個文憑試考試期間保留有關照片，供抽樣查核之用。考生在試場內出現頻密打噴嚏、持續咳嗽等，若其快測結果為陰性，試場主任可安排他們在試場內其他預留的座位或在其他考室繼續考試，以免影響其他考生。

如考生快測結果為陽性，則不獲准進入試場；若考生仍選擇參加筆試，應即時通知考評局，並前往指定試場應考，考評局稱將適時公布安排。如因生病或特殊情況缺席考試，考生可申請成績評估，最高可達第5級。