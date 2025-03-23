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2025-03-23 17:03:36

DSE試場傳屎味疑有人失禁　自稱同場考生：絕對有人瀨咗出嚟｜網上熱話

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DSE試場傳屎味疑有人失禁　自稱同場考生：絕對有人瀨咗出嚟｜網上熱話
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今年中學文憑試(DSE)現正開考，其中為期8日的英國語文口試已在日前完成。在英文口試的最後一日，有網民表示在牛池灣一間中學考場傳來一股屎味，懷疑有人因考試緊張而失禁。帖文有一個自稱是同場考生的留言，直言「絕對有人係二號考室嗰度瀨左(咗)出嚟」，形容聞到該股氣味時感到「真係臭唔係講笑，我當下直接呆左(咗)」。

▼試場失禁疑雲惹來網民討論▼

有網民在社交平台發帖，關注DSE考場懷疑有考生失禁。(Threads截圖) 有網民關注DSE考場懷疑有考生失禁，自稱同場考生留言回應。(Threads截圖) 有網民關注DSE考場懷疑有考生失禁，其他網民留言回應。(Threads截圖) 有網民關注DSE考場懷疑有考生失禁，其他「惡作劇」網民留言回應。(Threads截圖) 有網民關注DSE考場懷疑有考生失禁，其他「惡作劇」網民留言回應。(Threads截圖) 有網民關注DSE考場懷疑有考生失禁，其他「惡作劇」網民留言回應。(Threads截圖)

目擊者：理解或因緊張無法控制

該留言提到，當時他坐在2樓應考課室的最入位置，突然有一股屎味飄來，幸好他的同組考生表現良好，從而分散其注意力，又理解考生可能因十分緊張而無法控制，表示自己在考試前都「震左(咗)四個鐘」。他強調，自己與發帖者是朋友，可以證明他真的有到該試場應考DSE。

有相信同場的考生表示「真係有咩？我完全聞唔到」，帖文另引來大批「惡作劇」網民，留言標註朋友並代為道歉，甚至自認為涉事考生，「對唔住大家係我嚇到瀨屎」、「唔好意思，我個friend忍唔住瀨屎。」

考評局：整體試場運作順利

負責統籌和舉辦DSE的考評局回覆《am730》查詢稱，今年DSE的英國語文科說話能力考核已於上周五完成，整體試場運作順利。當局指，考生應考時若發現有關試場環境或偏離既定考試程序的異常情況，可在試場內向試場主任或考務人員提出，並請對方向考評局提交報告，考生亦可最遲於考試日後7曆日內，透過考評局網頁的特定表格提出報告。

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