DSE誕10狀元遍8校 8人心儀醫科冀回饋社會

接近5萬名中學文憑試(DSE)考生昨迎來考試結果，今年誕生的10名狀元包括8名在數學延伸部分同摘5**的超級狀元，數目為歷年新高。10人除來自傳統名校，亦有兩間學校首次出現DSE狀元，包括香港中國婦女會中學和聖若瑟書院。多名狀元日後都有意就讀醫科，亦有人計劃修讀經濟相關學科，希望將來回饋香港社會。 一眾DSE考生苦讀多年的成果昨日出爐，由公民科取代通識科考試的首屆考試，共有10名考生在公民科達標兼在3個核心科目和3個選修科目取得5**成績，成為新一屆狀元，當中8人更是同時於數學延伸部分單元一或二(M1或M2)奪5**的超級狀元，打破歷年DSE紀錄。

兩校迎首名DSE狀元 狀元當中有8人都表示有意讀醫，聖若瑟書院今年迎來首名DSE狀元，同為超級狀元之一的廖俊翔對成績感到喜出望外，計劃留在香港讀醫科，希望日後在香港做公立醫院醫生。香港中國婦女會中學的首名DSE狀元姚臻怡亦有意從醫，她形容成為狀元只是好運降臨，沒料到能考獲佳績，決定留港讀醫期望回報社會。 培正中學超級狀元鄺弘哲計劃入讀中大內外全科醫學士課程「環球醫學領袖培訓專修組別」(GPS)，期望成為可以幫助他人的醫生，又稱十分感激父母為供書教學的犧牲。聖保羅男女中學超級狀元黃澍僖因持續受上呼吸道困擾，戲謔自己為醫生「常客」，加上社會公私營醫療分配不均、醫療人手不足等問題，令他決定在本地大學修讀醫科，但未選定心儀大學，日後希望留港為醫療系統作出貢獻。

傳統官校英皇書院超級狀元葉劭源就表示，自小開始已經對科學感興趣，希望讀醫後可幫助別人和貢獻社會，成為一名救急扶危的醫生，但現時仍未選定報讀港大或中大醫學院。 全港唯一超級女狀元、英華女學校的劉翯悠表示，現時已報讀港大和中大醫科，同時亦已獲得英國一間院校的醫科取錄機會，將與家人商量後再決定去向，長遠會考慮在本港公立醫院執業。拔萃男書院超級狀元陳耀生表示，計劃留港修讀醫科，目前將中大環球醫學放在第一志願，形容香港是值得留下的地方，未來將留港回饋社會。喇沙書院狀元陳澤鋒正計劃入讀中大醫學院，日後希望在港擔任醫生，又稱在本地升學是最直接。

選讀經濟盼緩社會資源不均 至於喇沙書院超級狀元鍾栢綸，他表示去年到杜拜擔任環保大使後，令他對經濟可持續發展產生興趣，計劃入讀英國倫敦帝國學院，修讀經濟、金融與數據科學，現已獲得有條件取錄。聖保羅男女中學另一超級狀元歐陽張維就心儀倫敦政治經濟學院經濟學或香港科技大學環球商業管理，他表示自己並非出身卓越家庭，冀日後能夠解決社會資源不均問題，亦令有需要學生獲得更好資源。