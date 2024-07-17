DSE誕10狀元 1.8萬人獲大學最低門檻 考評局：公民科或釋放學習空間

新一屆中學文憑試(DSE)今日放榜，今年核心科目由通識科轉為公民科後，有10名分別3科核心科及3科選修科奪5**、公民科成績達標的狀元誕生，當中8人更在數學延伸部分奪5**成為超級狀元。考評局表示，今屆考生整體而言表現出色，有逾1.8萬名日校考生取得入大學最低要求的「332A」成績，按年增加2.6個百分點。若按資助大學今年起改用的「332A22」入學門檻，則有1.76萬名日校考生達標並在約1.3萬個聯招學額競爭，平均為每1.36人爭1位。 接近5萬名DSE莘莘學子的成果今日揭盅，今年是公民與社會發展科取代通識教育科的第一年，評核亦改為只區分達標與不達標。考評局指，今屆有8男2女考生分別在3個核心科和3個選修科同奪5**級別，並在公民科達標，當中7男1女同時在數學延伸部分(M1或M2)考獲5**，成為「超級狀元」，另有33名考獲5科5**及公民科達標的榜眼。考評局秘書長魏向東指，在推出公民科後如維持最高成績7科5**的標準，「要考生考8科好困難」，因而衡量後維持最高成績只計7科很合理，強調狀元的標準一樣而沒有「降Level」。

首屆公民科九成四達標 核心科目當中，中文科和英文科分別有65.1%和56.4%日校考生取得3級或以上，兩者按年分別上升4.7%和3%。至於應考公民科的4萬名日校考生當中，有94.1%達標，考評局認為這反映大部分考生都明白題目要求，對相關知識有一定了解，並能夠利用試題資料作答，過程能結合個人所知，合理及有條理建立論點、清楚解釋看法。數據顯示，今屆DSE有18,314名日校考生(佔45.0%)獲得入讀大學的最低要求「332A」成績，即最少中文、英文科3分、數學2分和公民科達標，但當中僅17,638人符合實際入讀資助大學的「332A22」成績，即同時在兩個選修科目取得最少2級成績。 以1.3萬個大學聯招學額推算，今年平均每1.36名「332A22」考生爭1個學額，而今屆的日校考生比去年少四百多人，入大學競爭卻比去年稍為激烈。魏向東認為，通識科不合格和公民科不達標的人數同樣很低，沒有證據顯示與更改考核科目有關，反而可能因有助釋放學習空間選修更多科目，或能夠投入更多時間於其他科所致。他指，這或會令熱門科目的學位競爭增加，但本港除8間資助大學還有私立大學等，亦有海外或內地升學選擇，相信考生們應該能找到適合自己的出路。



日校考生核心科目成績分布 (資料來源：考評局)