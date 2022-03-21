DSE開考 疫情影響備試進度 近八成自評壓力高

中學文憑考試暫定下月22日開考，團體調查發現，79.71%受訪考生在「疫情影響備試進度」自我評估較高壓力，八成考生希望政府盡快落實後備方案，而不是被動地視乎疫情發展。另外，兩成半不認同當局要求他們前往試場前自行做快速測試並申報結果。有應屆考生擔心測試劑或有假陽性結果，致無法赴考。

團體青年新世界本月4至18日訪問352名應屆考生，就考生壓力情況，0至9分，9分最高，結果顯示，壓力來源依次來自「疫情影響備試進度」(7.58 分)、「疫情影響學習DSE課程」(7.34 分)、「考試取消」(6.71 分)、「擔心染疫」(6.65 分)和「考試延期」(5.70 分)。

就政府防疫表現，85.21%傾向不滿，近六成非常不滿。今年文憑試定於4月22日開考，日期或因疫情變化有變更，80.52%傾向贊成考評局盡早落實後備方案，而非被動視乎疫情發展。逾六成傾向贊成文憑試延期開考，另有六成人不贊成取消文憑試，更有七成人不贊成以校內評估數據作文憑試成績。

至於試場防疫措施，55%贊同赴試場前要自行作快速檢測及申報結果，約26%則不認同。對考評局早前公布，將經中學向考生發放快速抗原檢測包，按考生的考試日數發放相應數目，若一名應考4個核心科及2科選修科考生，將獲9套快測包，當中6套用於核心科及兩套用於選修科，另有一套後備。副主席鄧咏堯建議評局保留彈性，容許考生使用其他認可品牌的測試劑作複檢，確保不會出現「假陽性」無法赴考，並建議政府設置隔離試場，讓檢測呈陽性或確診的考生繼續應考，保障他們的考試權。