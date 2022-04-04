DSE｜中學文憑試如期4月22日開考　竹篙灣設隔離試場

教育局今日公布中學文憑試(DSE)最新安排。教育局長楊潤雄宣布，有鑑第五波疫情續步緩和，決定今年DSE如期在4月22日開考，考期至5月14日結束，體育和音樂科考試則會在5月底、6月初舉行，7月20日放榜。楊潤雄稱，明白考生於兩年多疫情來都是斷斷續續上課，現時當局已宣布如期開考，希望考生可以放下心頭大石，集中精神考試，並祝願考生可順利安全考試。

至於一旦應考當日，考生居所被圍封，當局指可獲優先檢測，竹篙灣亦會設立特別試場，讓確診考生或被列為密切接觸者的考生應考。隔離試場設獨立房間供考生應考，同時會安裝監察系統，監考員會透過電腦螢幕監考。教育局副秘書長康陳翠華指，會預留約3,000個房間，每名考生佔兩個單位，分別用作隔離時居住及應考，預計單日高峰可容納千多名考生，當局亦會預留後備考場。

考生及考務人員須每日做快測 陰性才可去試場

此外，考評局秘書長魏向東指，今年DSE考生赴試場前，除需要繼續量度體溫及填寫健康申報表外，還特別規定考生及考務人員每日須要做快速測試，陰性才可去試場，以免其他人受影響；准考證會在本周四(7日)起派發，快速檢測包亦隨之發放，應屆考生會由所屬學校發放；自修生可在4月中起，到辦事處領取快速檢測包，所有考生進行快速檢測後，須與准考證放在一起拍下相片，以供檢查。

確診考生可申請成績評估 最高可獲第5級評分

若學生考試當日快速測試確診，可以申請去竹篙灣隔離試場，需於當日6時30分前透過熱線通知教育局，以便安排點對點抗疫的士接載相關考生到竹篙灣試場，但如果考生最終因染疫未能應考，可申請成績評估，當局會容許根據應考同一科目成績來評估整個科目成績，最高等級為5級，日校考生可透過學校申請，惟有關安排不適用於自修生。

當局又補充，確診考生身體狀況可能每日有變，可以在當日才決定是否應考，抑或申請成績評估，強調一旦決定當日就不能再更改，又呼籲確診考生不要嘗試「闖考場」，以免為其他考生及監考員帶來感染風險，目前當局難以估計有多少學生需要在特別試場應考，惟預期需要大量監考員，局方呼籲教育界協助，政府會提供保護裝備。