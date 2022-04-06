DSE｜「夠薑蔥」平台明起一連5日直播陪讀　邀請嘉賓包括「試當真」成員「熊仔頭」等

DSE文憑試考生面對疫情備試一波三折，亦失去與同窗伴讀的支持，恒生銀行推出專屬年輕人的社交平台「夠薑蔥」早前調查發現，逾半受訪學生在疫情下感到焦慮及悶悶不樂，而超過九成受訪學生表示，會透過社交媒體獲得娛樂及資訊以紓緩壓力，也有八成人表示想藉社交媒體減低寂寞感及獲得心理滿足，「夠薑蔥」因此推出「GO！LIVEbrary」直播陪讀，由明日起(7日)一連5場輪流以LIVE形式陪考生溫習，透過社交媒體陪伴一眾在「疫」境下備戰的DSE考生，為他們大力打氣及提供娛樂消遣感壓，也會用輕髮方法協助考生溫習及消化艱深考題。

GO！LIVEbrary邀請了各路人馬直播陪讀，包括網絡紅人「試當真」的許賢和阿慈、「熊仔頭」的夢雨，還有自家「薑蔥 What’s 噏」主持人包括薑、蔥、Ivan、Adeline，以及夠薑蔥《夢想 趕呀講》的兩位追夢達人本地果醬品牌Jam Story創辦人Jacqueline和香港首位手碟製作師阿丁，他們的陪讀直播會在在「夠薑蔥」YouTube及Instagram同步直播，網絡紅人更會在小休時表演他們的「獨門技能」，包括寫大字、做手作、手碟表演及炮製果醬等等，舒緩緊張的溫習氣氛。

除有嘉賓表演緩和氣氛，最重要是幫助考生溫書，「夠薑蔥」特選五大熱門科目包括數學、中文、經濟、生物及地理科，以Rap形式將考試內容轉化為歌詞。考生可邊聽邊Rap，溫習時便能更輕鬆投入。