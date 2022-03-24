DSE｜澄清非研設特別考場　楊潤雄：或安排染疫考生入住隔離設施應考

第五波疫情從高位回落，政府擬本屆中六文憑試(DSE)如期於4月22日開考，教育局長楊潤雄昨稱正研究特別試場讓染疫或被列為密切接觸者的考生應試。楊潤雄今澄清指，當局研究方向並非設置獨立的試場，而是安排考生入住社區隔離設施，再於設施內提供位置讓他們考試。

楊潤雄今早於電台節目指，當局去年在竹篙灣檢疫中心設立試場讓密切接觸者應考，而今年考慮到欠奉足夠隔離設施，加上認為「有病」不應該考試的原則，本來沒有打算再提供特別安排讓確診者或密切接觸者應考。但他指，隨著疫情走勢向下，當局遂考慮讓有關考生應試的可能性，目前大方向是提供特別隔離中心，內裡設置試場讓他們應考。

入住隔離中心至完成考試或隔離期

楊潤雄提到，當局須考慮考場內可容納多少考生、確診者和密切接觸者同時在場的風險，以及對監考員的風險，因此現階段優先考慮讓密切接觸者應考。對於有聲音建議在全港不同地點設置特別考場，楊潤雄指，是沒有可能容許他們每天前往試場在返回家中，因此研究方向是讓相關考生入住隔離中心，並在內裡讓他們應考，直至他們完成考試或隔離檢疫期。