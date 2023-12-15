DSE｜考生明年可自行選擇戴口罩　須使用「報到易」應用程式自行簽到

過去幾年的中學文憑試(DSE)均在疫情下舉行，考評局宣布隨著社會復常，明年DSE的試場安排亦復常，不再實施防疫措施，考生可自行選擇在考試期間戴上自備的外科口罩，以及自備酒精搓手液在試場使用。

須使用「報到易」應用程式自行簽到

另外，明年DSE考生須使用「報到易 Check-in Smart (HKDSE)」手機應用程式自行簽到，監考員在點名時則透過專用流動裝置，例如由試場學校提供的iPad或考評局提供的流動裝置，所顯示考生於報名時提供的相片進行身分核實。

考評局提醒考生前往試場前，預早下載並安裝「報到易」手機應用程式 (更新版本的「報到易」將於明年2月初在App Store或Google Play供考生下載)；在進入試場後，考生需於「檢查個人物品」宣布完畢前以手機完成自行簽到；考生自行簽到後，應依照試場主任的指示關掉手機，並放於座椅下當眼處，讓監考員清楚看見；在英文科聆聽考試時，如考生到特別室應考，須於考試完結後透過「報到易」內的「特別室報告書」，確認其進入特別室的時間及前往特別室應考的原因，方可離開試場。