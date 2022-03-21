DSE｜考生4月初至中獲發准考證 今起手機App有應考資料

政府料疫情高峰已過，小學及幼稚園最快下月19日可復課，考評局宣布若2022年DSE如期4月22日開考，並將於4月初至中向考生派發准考證。而為為讓考生及早查閱及核對應考資料，香港中學文憑考試手機應用程式(HKDSE App)的「我的考試日程」將上載考生的應考資料。

資料有誤須在本月底前聯絡考評局更正

考評局提醒，考生如發現資料有誤，學校考生應在3月31日或之前透過所屬學校聯絡考評局以作更正；自修生則應在3月31日或之前，聯絡公開考試資訊中心，可預約到香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心12樓、致電3628 8860或電郵，辦公時間為星期一至五，上午8時30分至下午5時30分(星期六及星期日休息)。

應考仍須出示准考證正本及身分證正本

文憑試手機App之所載之應考資料，只供考生查閱與核對資料之用。考生於應考各科考試時，仍必須出示准考證正本及香港身分證正本(或其他附有相片的有效身分證明文件)以作核實身分及點名之用。另外，今年考生亦被要求需在每日前赴試場前，自行量度體温及完成冠狀病毒病快速抗原檢測，並填妥考生健康申報表。如考生在考試當日的檢測結果為陽性，將不會獲准進入試場應考。學校考生的快速抗原檢測包，將隨准考證經所屬學校派發；自修生則需按指示分批於4月中，前往下列考評局辦事處領取：