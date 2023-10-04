DSE｜考評局試用AI改英文作文卷　中等作品評分貼近人手批閱

人工智能(AI)在各行各業應用愈見廣泛，考評局近年亦研究以AI評閱中學文憑試(DSE)和全港性系統評估的英文寫作卷。考評局副主席邱少雄透露，初步觀察到AI評級為中等分數的作文，較易與人手評分取得一致結果，至於高分和低分的作文或因數量未夠多，要再訓練AI系統。

藉評核過往試卷對比人手評分結果

AI會透過不斷學習變得更聰明，邱少雄今日(4日)在一個電台節目指，考評局擁有多年的試卷和評分，「個Database(資料庫)好大」，當局在AI試行批閱舊試卷後，便可與人手評分比對，了解AI改卷的效果。他表示，考評局早於ChatGPT面世之前，已開始AI評卷測試，強調當局會確保系統成熟、穩妥才會推出。根據考評局2020/21年報，研究的測試範圍包括文憑試和全港性系統評估的英文寫作卷。