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2023-10-04 16:44:27

DSE｜考評局試用AI改英文作文卷　中等作品評分貼近人手批閱

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考評局已初步試用AI評閱舊英文作文試卷。(資料圖片)

考評局已初步試用AI評閱舊英文作文試卷。(資料圖片)

人工智能(AI)在各行各業應用愈見廣泛，考評局近年亦研究以AI評閱中學文憑試(DSE)和全港性系統評估的英文寫作卷。考評局副主席邱少雄透露，初步觀察到AI評級為中等分數的作文，較易與人手評分取得一致結果，至於高分和低分的作文或因數量未夠多，要再訓練AI系統。

藉評核過往試卷對比人手評分結果

AI會透過不斷學習變得更聰明，邱少雄今日(4日)在一個電台節目指，考評局擁有多年的試卷和評分，「個Database(資料庫)好大」，當局在AI試行批閱舊試卷後，便可與人手評分比對，了解AI改卷的效果。他表示，考評局早於ChatGPT面世之前，已開始AI評卷測試，強調當局會確保系統成熟、穩妥才會推出。根據考評局2020/21年報，研究的測試範圍包括文憑試和全港性系統評估的英文寫作卷。

考評局已採用電子評卷系統多年。(資料圖片)

考評局已採用電子評卷系統多年。(資料圖片)

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認為教育界要對AI持開放態度

考評局近日更新DSE《校本評核簡介小冊子》，列明學生使用AI工具協助完成校本評核時，亦要如其他參考資料般清楚標明出處。邱少雄指，視覺藝術科學生的校本評核作品有機會用AI幫手，但學校老師一般都了解學生能力，「可能佢以前唔會畫到呢啲畫」，又引述有視藝老師認為即使從AI獲取理念，「咁你點樣將呢個意念同你自己嘅想法去一個連繫，延伸你嘅諗法去製造你自己個人嘅作品呢？呢個先重要。」

就AI發展與日俱新，邱少雄認為教育界要持開放態度、嘗試了解甚麼地方可應用，「你閂埋門唔代表嗰樣嘢唔會發生」，又稱教師應較學生「行先一步」，預早認識新事物。

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