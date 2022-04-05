DSE｜考評局：特別試場可容納千名考生 有需要可再借場

中學文憑試將按計劃於本月22日開考，當局亦在竹篙灣設立特別試場，讓確診或被列為密切接觸者的考生應考。

考評局公開考試總監麥勁生接受電台訪問指，若竹篙灣設施最多可容納1000多名考生應考，依現時疫情走勢，相信設施足夠應付。而一旦特別試場容量不足，亦可借用其他設施。

他又指，雖然現時竹篙灣有其他檢疫人士入住，但自本月中起，入住人員均會是考生，確診和屬密切接觸者考生將分開在不同區域應考，考生居住和考試則分別在不同房間進行。考試房間內有裝置，供監考員會以電腦監察考試過程，每名監考員會監察約十多個考生，亦有少量監考員在考場支援。

而考試當日確診的考生，則要在早上6時半前分別致電通知考評局及考生抗疫的士熱線，麥勁生指，一定會不斷增聘人手應付支援熱線電話，相信不會出現電話打不通或沒人接聽的情況，考評局亦會酌情容許延遲開考。

他強調，確診考生一旦決定應考，開考後就「舉手不回」；惟若應考個別分卷後，因身體不適而無法應考同科其他分卷，考評局會按考生已完成的分卷評估全科成績。

學友社學生輔導顧問吳寶城則表示，滿意局方安排，相信可減低考試的不確定性，令同學安心，而確診考生可以按自己身體狀況決定是否應考，亦符合同學利益。

他建議建議考生應考前已要留意身體狀況，可在考試前一晚進行快速測試，早點作出準備。考生亦可預先徵詢老師意見，評估自己參加公開試的成績，決定一旦確診時是否參加考試，並可預先臚列帶備到竹篙灣考試的物品清單。