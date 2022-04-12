DSE｜逾六成文憑試考生受情緒困擾　團體倡朋輩間互相扶持

中學文憑試本月22日開考，惟香港中華基督教青年會(YMCA)調查發現，逾六成受訪應屆中學文憑試(DSE)考生有嚴重或中度情緒困擾，主要壓力來源除了是擔心考試成績、家人和老師的期望，亦來自疫情對考試造成的影響。青年會建議，朋輩間互相扶持，家人應在平時多加鼓勵，強調 DSE 只是人生其中一站，尚有大量空間予青年人發揮。

青年會的「中學文憑試考生精神健康狀況調查研究」在1月至2月間進行，訪問543位應屆DSE考生。結果發現，64.7%受訪考生出現嚴重或中度情緒困擾，情況值得關注，當中有44.8%受訪學生屬於有嚴重情緒困擾類別，19.9%屬有中度情緒困擾類別；而輕微情緒困擾和沒有情緒困擾分別有21.9%和13.4%。

逾半考生壓力來自家人期望或疫情影響

就受訪考生在準備考試期間的主要壓力來源，逾九成(92.3%)稱是來自考試成績，約一半(51%)表示來自家人的期望或疫情對考試造成的影響，46.4%表示來自與朋輩之間的比較，而學校或老師的期望也對考生造成壓力。

逾八成考生睡眠少於 8 小時

若遇到情緒問題，接近六成受訪考生稱會向朋友求助，向家人求助的佔三成，找老師幫忙的有19.7%，並有逾三成表示不會尋求任何協助。調查又指，逾八成受訪考生在受訪時的前一個月，睡眠時間少於8小時，有8小時以上睡眠時間的只有16.9%。同時，有接近一半受訪考生出現較多失眠。

專家：倘 考生情緒差 考試信心相對較低

負責統籌是次調查的研究主任何新滿指，調查有嚴重或中度情緒困擾的受訪考生中，逾一半人出現失眠，反映睡眠與精神健康息息相關。數據亦顯示，「非常沒有信心」及「沒有信心」考獲聯招取錄資格的受訪考生，其情緒困擾的平均分為30.11，顯著高於「非常有信心」及「有信心」考生的平均分25.3，可見若考生的情緒狀態較差，考試信心也相對較低。

青年會執行幹事(註冊社工)許繹標指，本屆的考生在最動盪不安的環境下完成 DSE 課程，面對深層次的問題，所受的困擾不難想像，建議家人以平常態度對待考生便可，不用刻意時常提著考試這話題，並建議間中給予小鼓勵及預備考生喜愛的食物。許繹標亦認為，應加強朋輩輔導、互助的教育，並勉勵指「DSE 只是人生一站，只是其中一個升大學的方法」。