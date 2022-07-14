DSE 2022放榜懶人包｜7月20日三渠道發放成績  放榜三寶＋惡劣天氣＋覆核成績＋物資Checklist

2022年香港中學文憑試(HKDSE)下周三(20日)放榜，考評局公布DSE放榜安排及流程，學校考生可按其所屬學校的安排領取成績通知書；而自修生成績通知書則會以平郵方式寄出，考生亦可於當日早上7時起在網上查閱成績，考評局亦會於當日早上9時起，向已提供手機短訊（SMS）號碼的考生發出其DSE成績。

DSE 2022放榜懶人包｜ 成績通知書領取方法

(i) 學校考生（包括日校及夜校考生）

各學校可於7月20日上午7時起派員到考評局灣仔辦事處／荃灣評核中心領取成績通知書，學校考生應按所屬學校的安排，領取成績通知書。

(ii) 自修生

成績通知書經郵遞寄發，預計考生於7月20日收到；如自修生於當天未收到成績通知書，可於7月21日上午8時30分至下午5時30分，親身前往考評局修頓中心辦事處櫃台（地址：香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心12樓）或致電公開考試資訊中心（電話：3628 8860）查詢。

DSE 2022放榜懶人包｜ 網上發放成績

自修生及夜校考生可獲提供網上查閱成績的服務。自修生可登入香港中學文憑考試網上服務的帳戶查閱成績；夜校考生則可透過網址查閱成績。登入密碼已於7月初郵寄予夜校考生。網上查閱成績服務將由7月20日早上7時起至8月31日（星期三）期間提供。

DSE 2022放榜懶人包｜ 以手機短訊發放成績

除了成績通知書，考評局於今年繼續以手機短訊（SMS）發放成績，將於7月20日上午9時起，向已提供SMS手機號碼的考生發出載有其文憑試成績的手機短訊。

DSE 2022放榜懶人包｜ 惡劣天氣安排

若天文台在放榜當日早上5時或之前發出八號風球或黑色暴雨警告信號，則會延遲發放成績，若信號在下午1時前取消，則可在取消後兩至三小時後取得；若下午1時前仍維持，放榜日期會押後至翌日、即7月21日。

DSE 2022放榜懶人包｜ 申請覆核成績

若考生對其成績存有懷疑，可考慮在成績發放後五日內（即7月20至25日期間）提出積分覆核及/或重閱答卷的申請。學校考生須透過學校遞交申請；自修生則可自行透過「香港中學文憑考試網上服務」申請。學校考生及自修生遞交申請時，考評局會即時向考生發出附有繳費單的確認電郵（學校考生亦會收到SMS提示），考生須於指定日期繳費。

DSE 2022放榜懶人包｜ 考生支援服務

公開考試資訊中心（電話：3638 8860）及考評局灣仔辦事處的服務櫃台，將於7月20日延長服務時間，開放時間由上午7時30分至下午5時30分，處理考生的申請及查詢。