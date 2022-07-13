DSE 2022｜下周三放榜　考生袋定4個「放榜備忘」做準備

文憑試下周三放榜 自修生及夜校生可網上查閱成績。（資料圖片）

中學文憑試將於下周三（20日）放榜，當日將發放甲類及乙類科目成績。考評局說，各學校可於當天早上7時起派員到考評局灣仔辦事處或荃灣評核中心領取成績通知書，學校考生應按所屬學校的安排，領取成績通知書。

自修生夜校生可網上查閱成績

而自修生及夜校考生可於網上查閱成績。自修生亦預計當天會經郵遞收到成績通知書，如當天未收到通知書，可於翌日早上8時半至下午5時半，親身到考評局修頓中心辦事處櫃台或致電公開考試資訊中心查詢，電話為「3628 8860」。

考評局分享4個「放榜備忘」，提醒考生作好準 備：

1. 仔細檢閱成績單

考生收到成績通知書後，除了查閱成績，亦記得核對個人資料是否正確，若有疑問應即時向學校查詢，或與考評局公開考試資訊中心聯絡。除發放成績通知書外，考評局亦會於放榜當日上午9時起，向已提供手機短訊號碼的考生，發出載有其DSE成績的SMS。詳情可參閱考評局網頁。

2. 留意天氣狀況

如放榜當日遇上惡劣天氣，我們會因應情況作出以下的特別安排。大家屆時請留意考評局網頁、DSE App，以及電視和電台的相關公布。

3. 申請覆核成績

若考生對其成績存有懷疑，可考慮在成績發放後五曆日內（即7月20日至25日期間）提出積分覆核及/或重閱答卷的申請。學校考生須透過學校遞交申請；自修生則可自行透過「香港中學文憑考試網上服務」申請。詳情可參閱《考生手冊》或網上單張。

學校考生及自修生遞交申請時，考評局會即時向考生發出附有繳費單的確認電郵（學校考生亦會收到SMS提示），考生須於指定日期（兩個曆日內）繳費。

4. 考生支援服務

公開考試資訊中心及考評局灣仔辦事處的服務櫃台（灣仔修頓中心12樓），將於7月20日延長服務時間，開放時間由上午7時半至下午5時半，處理考生的申請及查詢。