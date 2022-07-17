DSE 2022｜文憑試周三放榜 學友社料20分穩入八大

中學文憑試將於星期三放榜，因應考生人數減少及外地升學人數上升，學友社估計今年入讀大學的門檻會較過往低，相信最佳5科考獲20分可穩入八大，不過熱門的醫療學科分數未必跌，提醒考生選科時留意各學系的競爭。

學友社學生輔導顧問吳寶城表示，「19、18、17分同學都有機會入，但沒20分那麼穩陣。」不過部份科目預計競爭劇烈，分數無太大下降空間，「包括醫療學科、與STEM、科技相關學科、跨學科課程，但其他收生學額較多，如工程、理學下跌空間可能較多。」

籲評估成績預先部署

他又指，今屆考生受疫情影響，較以往更難以預估自己成績，考生可參考校內模擬試成績作評估，亦要留意今年大學聯招的課程及收生有較多變化，多間大學推出彈性收生安排，從而制定不同部署策略。

考評局提醒考生除了預估分數，亦要查看心儀學科的學額及競爭情況，留意各大學最新彈性收生安排，及早部署，若有意海外升學，亦要注意報名期限。

學友社提醒家長，即使子女考得不好，亦不應追究他們之前的表現，可以簡單安慰，一齊思考前路。

學友社升學支援

學友社亦由昨日起提供放榜支援服務，協助學生及家長應對，包括首次設立的一站式資訊網站Student.hk，為學生提供升學就業規劃資訊，及預約網上面談等服務。學友社亦會於放榜當日，開放升學就業資料中心，並設立38條放榜輔導熱線2503 3399，供考生及家長查詢。