DSE 2022｜林鄭月娥視察試場　稱本著「一個不能少」精神照顧受影響考生

中六文憑試(DSE)主科明開考，特首林鄭月娥今日(21日)在教育局副局長蔡若蓮和考評局主席容永祺陪同下，到訪試場之一的金文泰中學，了解應對疫情的安排，包括在考生抵校後檢查其健康申報表、量度其體溫並核實其身分；在作為考場的禮堂和課室內的座位間設有適當距離；在考試期間確保考場內空氣流動等。林鄭月娥形容，政府本著「一個不能少」的精神，致力照顧少數受疫情影響的考生，安排多項特別措施，包括讓遭圍封檢測考生優先檢測等。

林鄭月娥指，每年文憑試對於數以萬計中六生和自修生的升學和就業均十分重要，因此在兩年多以來即使面對新冠疫情的波動和重重挑戰，政府都以順利開考為工作目標，並為此一直與考評局和學界緊密溝通和合作。她又指，疫情於3月初達頂峰後持續下降，為文憑試開考創造必要條件，而政府連同考評局和學界於過去數月反覆商討對策，並推出了一系列措施以期讓一眾考生如期應考。

教育局額外撥2000萬元提供快測包

林鄭月娥提到，今年共約5萬人報考DSE，考試時間表壓縮至3周，放榜日期維持至7月20日；而為減低試場的感染風險，考生和監考人員須在每天考試前進行快速抗原檢測，取得陰性結果才可進入試場。就此，教育局提供約2,000萬元額外資源，經考評局向所有考生和考務人員提供足夠在每天考試前使用的快速抗原測試包。

林鄭月娥續指，政府本著「一個不能少」的精神，致力照顧少數受疫情影響的考生，安排多項特別措施，包括讓考生在其住所被圍封檢測時可獲優先檢測，盡快得到檢測結果以參加早上的考試；及在竹篙灣社區隔離設施設置特別考場，讓被列為密切接觸者的考生，以及確診而健康狀況許可的考生可選擇在該處應考，同時安排熱線和免費的點對點抗疫的士或小巴，協助考生前往有關隔離設施。