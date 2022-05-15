DSE 2022｜林鄭：疫情下順利完成筆試 令人鬆一口氣

DSE昨完成所有科目筆試，特首林鄭月娥今於社交平台專頁表示，標誌2022年DSE在疫情下順利完成，令人鬆一口氣。她表示，雖不認同「一試定終身」的說法，但現實是DSE對數以萬計中六生和自修生抉擇升學、就業出路和生涯規劃十分重要，衷心感謝「抗疫團隊」、考評局和學校職員為數萬名考生付出的努力，最後籲各考生利用等待成績的時間規劃升學安排。

林鄭月娥提到，理解學生花數年時間挑燈夜讀，為在DSE力爭佳績，因此過去3年，都要求教育局不要輕言取消或延遲考試，又親自關心各項籌備開考的工作，包括提供額外資源，要求其他部門全力配合和到訪設於學校的試場，務求讓考生在病毒傳播風險可控的大前提下安心應考。今年DSE面對傳播力極高的Omicron變種病毒及第五波疫情更具挑戰，政府和考評局竭力加強防控措施，包括首度引入要求考生和考務人員每日先快測，同時貫徹「一個不能少」精神，在竹篙灣社區隔離設施設立特別考場，安排抗疫專車接送等。她又提到政府為考獲一定成績的DSE畢業生提供多元化的升學途徑，除了由教資會資助的八所大學的學士學位課程外，亦有自資院校的指定專業/界別課程資助計劃(例如護士學士學位課程)、為修讀自資學士學位課程學生提供每年33,200元的資助，以及內地大學升學資助等。