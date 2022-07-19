DSE 2022｜蔡若蓮放榜前夕到訪學友社為考生打氣「條條大路通羅馬」

明日是香港文憑試放榜的日子，教育局局長蔡若蓮今日到訪學友社學生輔導中心，了解中心的輔導服務，並為使用服務的考生打氣。



蔡若蓮在學友社主席兼立法會議員李浩然陪同下，今日到學生輔導中心參觀，並聽取有關中心的設施和服務的介紹，包括升學就業資料中心、輔導熱線，以及各類應試和升學刊物等資訊服務。她感謝學友社自1982年起提供輔導服務，由香港中學會考、香港高級程度會考到文憑試，幫助一代又一代的考生。

學友社開設38條電話輔導熱線

今年，學友社除開設38條電話輔導熱線，亦加強網上輔導服務，增設網上面談和即時聊天平台，以切合生活新常態下同學的社交習慣。蔡若蓮趁參與網上面談的機會，向各輔導員致謝，並向線上的考生給予誠摯的祝福和鼓勵。

今屆考生3年高中生活均受疫情影響

蔡若蓮指｢今屆文憑試考生的確面對不少挑戰，3年高中生活都受到疫情影響。」，又指同學在放榜前後難免緊張，但前面有眾多升學機會及發展空間，希望大家放鬆心情；有需要時可與師長或志願團體談一談，既可紓緩壓力，亦可冷靜規劃。勉勵全港考生，面對多元及多階進出的升學途徑，只要規劃自己的發展藍圖，並且堅定前行，定能「條條大路通羅馬」。



今年文憑試的總報考人數約為五萬人，而各院校已為同學準備了不同類型的課程，學額合共約62,000個，足夠供同學按個人能力和興趣，選擇合適自己的升學路徑。