DSE 2022｜通識科考東奧祭祖故宮博物館等　政治題再絕跡

中學文憑試(DSE)最後一個核心科目通識科今日開考，試卷分為卷一必答題及卷二選答題。卷一三條必答題涉及港人參與義工、東京奧運和在家遙距工作；卷二「三選一」題目則涉及中國傳統習俗，當中包括清明祭祖及慶祝中秋；香港及北京故宮文化博物館；以及植物肉等。今年兩份通識科試卷與去年一樣，均沒有政治議題的題目。

卷一第一題有關義工服務，問及考生青少年參與義工服務對個人成長可能帶來好處、以及考生對以獎勵作為誘因推動青少年參與義工服務的同意程度；第二題考生要回答東京奧運體現的兩項全球化特徵、其反映的正面價值以及解釋奧運會如何增進世界各地人民友誼；第三題要求考生解釋遙距工作興起的原因，以及考生認為應否在香港推廣。

考生指不熟悉中國文物內容

卷二第一題談及中國傳統節日及環保問題，要求考生解釋網上祭祀對香港社會的好處，並問及考生在多大程度上同意，在現代社會實踐中國傳統習俗時，環保因素應獲優先考慮；第二題談及博物館，以香港故宮文化博物館和北京故宮博物館的資料，問及香港故宮博物館的成立如何提升香港人的生活素質；第三題涉及植物肉，問到人們抗拒「無肉飲食」的原因，以及問考生多大程度上同意，推廣植物肉是達致可持續發展的可行方法。

有考生表示，不熟悉中國文物的內容，擔心一旦答錯沒有分數，因此沒有選答有關故宮博物館的題目。