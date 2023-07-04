DSE 2023｜學友社派出路指南 輔助文憑試考生規劃出路(附派發詳情)

DSE 2023｜學友社出路指南涵蓋升學就業出路

《出路指南2023》涵蓋全面的升學就業出路，方便不同成績及志向的學生參考。今年指南內容包括大學聯招及SSSDP課程、聯招以外自資學士學位及副學位課程、應用教育文憑、全日制證書及文憑課程、經評審非本地學士學位課程、大中華地區及海外升學、中六重讀、職訓課程及就業輔助計劃、學徒訓練計劃等資訊，而職場情報新增了近年熱門的幼兒教育及社工行業。指南亦載有多位專家的升學輔導及分析文章，同時收錄「最新聯招課程動向」、「聯招院校彈性收生安排」及「SSSDP副學位」等專題。

為方便學生，「一站式學生資訊網站 student.hk」亦提供電子版指南，供免費下載。網站亦會在放榜期間，持續發放最新的升學就業資訊。取得電子書︰電子書請瀏覽 student.hk。

DSE 2023｜學友社文憑試及聯招放榜期間設輔導熱線

除指南外，學友社將於文憑試及聯招放榜期間（7月15至24日；8月8至10日、15至17日）開設「放榜輔導熱線2503 3399」，當中7月18日提供通宵服務，為學生、家長及老師提供升學諮詢服務。