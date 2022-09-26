DSE 2023｜教育局：第二屆學校推薦直接錄取計劃10月接受報名

教育局今日(26日)宣布，第二屆學校推薦直接錄取計劃(直接錄取計劃)將開放予將應考2023年香港中學文憑考試(文憑試)並於同年9月升讀學士學位課程的本地中六學生報名參加。

教育局發言人說：「直接錄取計劃自2022/23學年起推行，旨在認同一些在特定範疇具有過人才能，而有關才能未必能透過文憑試獲全面評核的學生。計劃讓具特殊或多元才華的學生與切合他們潛能的課程互相配對，提供機會讓本港大學考慮直接錄取。」

第二屆直接錄取計劃的提名期為2022年10月6日至12月7日，有意透過計劃報讀心儀學科的學生須獲其就讀中學推薦。每間本地中學可推薦兩名在個別學科/範疇具有特殊才華及興趣的學生參與計劃。每名獲推薦的學生可報讀一個參與計劃的指定大學教育資助委員會(教資會)資助學士學位課程。

參與直接錄取計劃的大學將會為所有獲推薦的學生安排面試，並於2023年文憑試成績公布前，向成功申請的學生發出「直接錄取」通知。

8所教資會資助大學已指定超過200個公帑資助學士學位課程參與第二屆直接錄取計劃，並為個別課程訂下不以文憑試成績為基礎的收生準則。教育局補充，直接錄取計劃旨在為具有特定過人才能的學生提供多1個升讀大學的途徑。獲推薦參與直接錄取計劃的學生須與一般中六學生一樣，同時循一般途徑透過大學聯合招生辦法報讀大學課程，並如期赴考文憑試，以免限制升學機會。

教育局於2017年11月成立學校課程檢討專責小組，整體檢視中小學課程。專責小組於2020年9月向教育局提交的檢討報告中提出六個方向性建議，當中包括推行全新的直接錄取計劃，以提高大學收生靈活度。教育局接納了專責小組的建議，並由2022/23學年起推行直接錄取計劃。