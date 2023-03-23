DSE 2023｜文憑試考生須戴口罩及健康申報　新蒲崗九龍文理書院前校舍供確診者應考 (持續更新)

考評局指，考生在試場內須全程佩戴外科口罩，並要用酒精搓手液清潔雙手，以及在每個考試日須自行量度體溫，填妥「健康申報表」，確認沒有發燒或急性呼吸道感染徵狀，「健康申報表」可以在考評局網站下載，試場學校亦會設置體溫監察站。

若赴指定試場 須當日朝7時半前登記

在「指定試場」安排方面，考評局要求體溫達到38度或以上的考生，須做快速測試，若結果呈陰性，考生須將測試結果與准考證一同拍照，供查核之用；若結果呈陽性，考生則禁止進入一般試場，如果考生仍選擇參加考試，會獲安排到新蒲崗九龍文理書院前校舍的「指定試場」應考。考生必須在當日上午7時30分之前聯絡考評局公開考試資訊中心登記，並在「指定試場」出示確診證明。

局方提醒，若考生當日感到不適，需盡快做快測，否則不能進入一般試場，而需要到新蒲崗指定試場應考會相當費時，考試時間亦會變得緊密；另外，若考生未能在原定考試日出席口試，可以在3個工作天內申請改期，筆試及實習考試就不設補考，若學校考生因染疫並決定不赴考，缺席整科考試，可申請「科目評審成績」，最高可達第5級。

考評局：指定試場選址交通方便

考評局強調，考生的健康申報需要誠實，若作出虛假申請，將會受到懲處，有需要時被取消考試資格，又解釋指定試場設在新蒲崗九龍文理書院前校舍，是徵詢了相關部分意見，包括學校及衛生防護中心，認為選址交通方便。